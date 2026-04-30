2026-04-30, 09:56 Marcin Glapiak/BN

Młodzieżowa Drużyna OSP z naszego regionu została mistrzem Polski!/fot. Marcin Glapiak

Wielki sukces Młodzieżowej Drużyny Ochotniczej Straży Pożarnej z Woli Wapowskiej w Gminie Kruszwica. Sześcioosobowa ekipa chłopców wywalczyła tytuł mistrzów Polski podczas Ogólnopolskich Halowych Młodzieżowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych w Kędzierzynie-Koźlu.

- Jak się zostaje mistrzem Polski? Dużo treningów, determinacja i zaangażowanie całej ekipy - mówią zawodnicy OSP.



Zawody były podzielone na kilka przeszkód, jak położenie gaśnicy na ograniczonym polu, złączenie trzech pary węży, położenie węża, zrobienie węzła, przejście pod płotkiem i złączenie linii gaśniczej.



Wielki sukces, ale i wielka praca, bo przygotować tę drużynę do zawodów nie jest tak łatwo - mówi prezes OSP Woli Wapowskiej Krzysztof Wiśniewski. - W Polsce działają 8903 drużyny młodzieżowe, to jest ponad 120 000 zawodników - dodaje.