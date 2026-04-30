W działkowcach z Torunia kiełkuje gorycz. Dlaczego zablokowali przejście dla pieszych? [zdjęcia]

2026-04-30, 07:54  Adriana Andrzejewska-Kuras/KB
Działkowcy przez dwie godziny blokowali przejście dla pieszych przy ulicy Bukowej/fot. Adriana Andrzejewska-Kuras

„Nie dla wyroku, który niszczy ludzi", „Nie oddamy naszych działek" - z takimi transparentami protestowali działkowcy Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Elana" w Toruniu. Przez dwie godziny blokowali przejście dla pieszych przy ulicy Bukowej.

Domagają się przyznania im prawa do wieczystego użytkowania gruntów. Nie zgadzają się z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego, który uchylił wcześniejsze, korzystne dla nich rozstrzygnięcia.
Zgodnie z wyrokiem NSA prawo do wieczystego użytkowania działek ma mieć spółka Boryszew, która przed laty kupiła zakład Elana. Spółka zapewnia, że nie zamierza przymusowo usuwać użytkowników ogródków. To nie przekonuje działkowców.

- Byliśmy pewni, że już nic tutaj nam nie zagraża i co...
- Tu są dziadowie, ojcowie, dzieci, wnuki – mówi Ryszard Jaskuła, prezes Rodzinnego Ogrodu Elana w Toruniu. - Dla Rubinkowa to jest oddech, bo tu jest tyle zieleni...
- Mieszkam w bloku, ale jak przychodzę na działkę i otwieram bramkę: inny świat...
- Emerytury niskie, na wyjazdy nas nie stać - tu jest nasze RODos... - mówili reporterce PR PiK protestujący.

Działkowcy zapowiadają, że zwrócą się ze sprawą do Ministerstwa Sprawiedliwości.

Relacja Adriany Andrzejewskiej-Kuras

Śledczy ponownie zbadają zachowanie policjantów wobec zmarłego 19-letniego Olka z Grudziądza

2026-04-30, 12:23
Bydgoska prokuratura przejmuje sprawę zabiegu syna senatora Tomasza Lenza w szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim

2026-04-30, 12:01
Bydgoszcz w śledztwie ws. kryptowalut. Zarzuty udziału w grupie przestępczej i prania pieniędzy

2026-04-30, 11:27
Pomnik Matki Boskiej powstaje w regionie. Będzie wyższy od Chrystusa Zbawiciela z Rio de Janeiro [zdjęcia i wideo]

2026-04-30, 11:06
Były lider kibicowskiej bojówki Legii Warszawa zatrzymany w Grudziądzu - dowiedziało się PR PiK

2026-04-30, 10:18
Młodzieżowa Drużyna OSP z naszego regionu została mistrzem Polski

2026-04-30, 09:56
Barbara Golasik: Nie można usprawiedliwić przemocy wobec dzieci [Rozmowa Dnia]

2026-04-30, 09:01
Dzika przyroda na Zboczu Fordońskim. Na majówkę polecamy Uroczysko Prodnia

2026-04-30, 08:30
Trzeba się zniżyć do jej poziomu, ale warto, bo później jest... bajka Jaskinia Bajka

2026-04-30, 07:00

