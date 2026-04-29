Pożary w Kujawsko-Pomorskiem. Ogień w Markowicach i w Górnych Wymiarach [wideo]

2026-04-29, 19:38  Redakcja/KB
Pożar paneli fotowoltaicznych w miejscowości Górne Wymiary/fot.KP PSP Chełmno

W dwóch miejscach regionu interweniowali w środę, 29 kwietnia kujawsko-pomorscy strażacy. Pierwszy pożar wybuchł w mieszkaniu, drugi na dachu budynku.

  • Pożar paneli fotowoltaicznych w miejscowości Górne Wymiary (pow. chełmiński). Zgłoszenie wpłynęło o godz. 18:22. Jak przekazał PR PiK dyżurny KW PSP, w kulminacyjnym momencie na miejscu pracowało 14 zastępów straży pożarnej. Nie ma informacji o rannych. Około godz. 19:00 zaczęło się dogaszanie.
  • Paliło się także w budynku wielorodzinnym w Markowicach, w powiecie mogileńskim. Dostaliśmy informację, że ogień został ugaszony tuż przed godz. 19:00. Jedna osoba została poszkodowana i trafiła do szpitala na badania.

Mogilno
Region

W Toruniu oswajają program Erasmus. Konsultacje i wsparcie w pisaniu projektów

W Toruniu oswajają program Erasmus+. Konsultacje i wsparcie w pisaniu projektów

2026-04-29, 21:00
Politechnika Bydgoska nie przyjmie pieniędzy unijnych od marszałka. Nierówny podział

Politechnika Bydgoska nie przyjmie pieniędzy unijnych od marszałka. „Nierówny podział"

2026-04-29, 20:29
Majówka w lesie Tak, ale trzeba pamiętać o zasadach. Służby apelują: Byle bezpiecznie [Temat Tygodnia]

Majówka w lesie? Tak, ale trzeba pamiętać o zasadach. Służby apelują: Byle bezpiecznie! [Temat Tygodnia]

2026-04-29, 19:59
Bydgoski Stary Rynek stał się wielkim parkietem tanecznym [zdjęcia]

Bydgoski Stary Rynek stał się wielkim parkietem tanecznym [zdjęcia]

2026-04-29, 18:28
W przyszłym roku ma się rozpocząć remont ulicy Nakielskiej w Bydgoszczy

W przyszłym roku ma się rozpocząć remont ulicy Nakielskiej w Bydgoszczy

2026-04-29, 17:40
Ważny dzień dla bydgoskiego Centrum Onkologii. Lecznica dostanie 300 mln złotych [wizualizacja, wideo]

Ważny dzień dla bydgoskiego Centrum Onkologii. Lecznica dostanie 300 mln złotych [wizualizacja, wideo]

2026-04-29, 16:44
Oszuści przy telefonie Postraszyli, omamili wizją zysku i okradli Bydgoszczan

Oszuści przy telefonie! Postraszyli, omamili wizją zysku i okradli Bydgoszczan

2026-04-29, 16:05
Podano datę pogrzebu wójta gminy Raciążek. Odszedł człowiek zaangażowany, oddany pracy i ludziom

Podano datę pogrzebu wójta gminy Raciążek. „Odszedł człowiek zaangażowany, oddany pracy i ludziom"

2026-04-29, 16:00
Trzy osoby w szpitalu po wypadku w Zębówcu. Utrudnienia na drodze krajowej nr 10

Trzy osoby w szpitalu po wypadku w Zębówcu. Utrudnienia na drodze krajowej nr 10

2026-04-29, 15:56

Najczęściej czytane

Archiwum

kwiecień 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
3031010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930010203
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę