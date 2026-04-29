Pożary w Kujawsko-Pomorskiem. Ogień w Markowicach i w Górnych Wymiarach [wideo]
W dwóch miejscach regionu interweniowali w środę, 29 kwietnia kujawsko-pomorscy strażacy. Pierwszy pożar wybuchł w mieszkaniu, drugi na dachu budynku.
- Pożar paneli fotowoltaicznych w miejscowości Górne Wymiary (pow. chełmiński). Zgłoszenie wpłynęło o godz. 18:22. Jak przekazał PR PiK dyżurny KW PSP, w kulminacyjnym momencie na miejscu pracowało 14 zastępów straży pożarnej. Nie ma informacji o rannych. Około godz. 19:00 zaczęło się dogaszanie.
- Paliło się także w budynku wielorodzinnym w Markowicach, w powiecie mogileńskim. Dostaliśmy informację, że ogień został ugaszony tuż przed godz. 19:00. Jedna osoba została poszkodowana i trafiła do szpitala na badania.