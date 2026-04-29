Politechnika Bydgoska nie przyjmie pieniędzy unijnych od marszałka. „Nierówny podział"

Rektor Politechniki Bydgoskiej, prof. dr hab. inż. Marek Adamski

Wraca temat finansowania działalności naukowej regionalnych uczelni. Wywołała go Politechnika Bydgoska wysyłając w środę do mediów swoje krytyczne stanowisko w tej sprawie. Stało się to po dwóch spotkaniach lokalnych uczelni z marszałkiem, które tę kwestię miały uporządkować. Według PB, tak się nie stało.

Jak czytamy w komunikacie, Politechnika Bydgoska ma „poważne zastrzeżenia wobec nierównego traktowania podmiotów oraz skali dysproporcji w podziale środków unijnych przeznaczonych na rozwój nauki i innowacji w regionie przez Urząd Marszałkowski".



Uczelnia zapowiada, że nie skorzysta z dofinansowania z funduszy unijnych proponowanego przez Kujawsko-Pomorski Urząd Marszałkowski na rzecz rozwoju nauki i innowacji. U władz placówki zastrzeżenia budzi szczególnie, ich zdaniem, nierówny podział środków - uważają, że największym beneficjentem programu jest Kujawsko-Pomorskie Centrum Naukowo-Technologiczne im. prof. Jana Czochralskiego w Toruniu.



Politechnika wskazuje poza tym, że nie może ubiegać się o finansowanie na rzecz jednego obszaru badawczego, dotyczącego wytwarzania i bezpieczeństwa w produkcji rolno-spożywczej. Uczelnia nie zgadza się także z tym, że realizację zadań w ramach kolejnych dwóch obszarów badawczych wraz z laboratoriami przypisano centrum, choć pierwotnie przydzielono je Politechnice.



Przypomnijmy, sprawa ma swój początek w styczniu tego roku. Wtedy to rektor Politechniki Bydgoskiej, prof. Marek Adamski, napisał list otwarty do marszałka województwa, w którym sprzeciwił się - jak to określa - przekazywaniu w trybie niekonkurencyjnym wielomilionowych funduszy unijnych przeznaczonych na rozwój nauki w regionie do jednego podmiotu - Kujawsko-Pomorskiego Centrum Naukowo-Technologicznego im. Jana Czochralskiego w Toruniu.



Piotr Całbecki odpowiedział, że region przestał finansować badania podstawowe i budowę laboratoriów z funduszy unijnych, bo wcześniejsze inwestycje nie przyniosły efektów, dlatego teraz chce skupić się na rozwoju Kujawsko-Pomorskiego Centrum Naukowo-Technologicznego, żeby pomóc środowisku badawczemu oraz przedsiębiorcom właśnie w tym bardzo trudnym, skomplikowanym procesie komercjalizacji.





W tej sprawie odbyły się dwa spotkania przedstawicieli uczelni z marszałkiem. Według medialnych doniesień zakończyły się one konsensusem. Bydgoska uczelnia przeczy tej retoryce.

Przesłaliśmy zapytanie z prośbą o komentarz do Urzędu Marszałkowskiego. Czekamy na odpowiedź.