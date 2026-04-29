Ważny dzień dla bydgoskiego Centrum Onkologii. Lecznica dostanie 300 mln złotych [wizualizacja, wideo]

2026-04-29, 16:44  PAP, Bartosz Nawrocki/KB
Umowa o finansowanie rozbudowy i modernizacji zespołu głównego Centrum Onkologii podpisana/fot. Bartosz Nawrocki

Pieniądze pochodzą z rządowej puli. Mają być przeznaczone na rozbudowę i modernizację regionalnego Centrum Onkologii w Bydgoszczy. Cały koszt inwestycji to ponad 500 mln zł. Powstanie m.in. nowe Centrum Innowacyjnych Terapii Onkologicznych, zmodernizowany zostanie blok operacyjny i OIOM.

W obecności marszałka Piotra Całbeckiego i wicewojewody Piotra Hemmerlinga dyrektor regionalnego Centrum Onkologii prof. Janusz Kowalewski złożył 29 kwietnia podpis pod umową o trzystumilionową rządową dotację z Funduszu Medycznego na rozbudowę i modernizację zespołu głównego lecznicy.

„Kosztem ponad pół miliarda złotych placówka zbuduje nowe Centrum Innowacyjnych Terapii Onkologicznych, zmodernizuje budynek główny z blokiem operacyjnym i OIOM-em oraz uzupełni infrastrukturę o wielopoziomowy parking na ponad 200 aut” – wyjaśniono w komunikacie prasowym Urzędu Marszałkowskiego.

Marszałek województwa Piotr Całbecki podkreślił, że wniosek Centrum Onkologii został sklasyfikowany na trzecim miejscu w konkursie o finansowanie projektów strategicznych.

Szpital, który diagnozuje i leczy pacjentów na najwyższym światowym poziomie, stale się modernizuje i rozwija. Jest od lat jednym z najlepszych w Polsce. W medycynie nie ma jednak zamkniętych projektów. Dlatego jest konieczność nowych inwestycji, by dotrzymać kroku najlepszym na świecie – podkreślił Całbecki.

Dzięki inwestycji do 2029 r. ma powstać pięciokondygnacyjny budynek Centrum Innowacyjnych Terapii Onkologicznych, w którym zostaną zlokalizowane m.in.

  • oddziały onkologii klinicznej
  • ambulatorium chemioterapii
  • pracownie cytostatyków
  • zaplanowano modernizację budynku głównego szpitala
  • zaplanowana jest rozbudowa bloku operacyjnego
  • powiększenie oddziału intensywnej opieki medycznej
  • unowocześnienie zakładu endoskopii, apteki szpitalnej i zakładu patologii nowotworów
  • wybudowany zostanie także nowy wielopoziomowy parking
Bydgoskie Centrum Onkologii znalazło się wśród 20 placówek, które otrzymały dotację z Funduszu Medycznego.

Mówią kolejno prof. Janusz Kowalewski, dyrektor Centrum Onkologii oraz marszałek województwa Piotr Całbecki

Bydgoszcz
Wizualizacja przyszłej inwestycji/grafika: CO

