Ważny dzień dla bydgoskiego Centrum Onkologii. Lecznica dostanie 300 mln złotych [wizualizacja, wideo]

2026-04-29, 16:44 PAP, Bartosz Nawrocki/KB

Umowa o finansowanie rozbudowy i modernizacji zespołu głównego Centrum Onkologii podpisana/fot. Bartosz Nawrocki

Pieniądze pochodzą z rządowej puli. Mają być przeznaczone na rozbudowę i modernizację regionalnego Centrum Onkologii w Bydgoszczy. Cały koszt inwestycji to ponad 500 mln zł. Powstanie m.in. nowe Centrum Innowacyjnych Terapii Onkologicznych, zmodernizowany zostanie blok operacyjny i OIOM.

W obecności marszałka Piotra Całbeckiego i wicewojewody Piotra Hemmerlinga dyrektor regionalnego Centrum Onkologii prof. Janusz Kowalewski złożył 29 kwietnia podpis pod umową o trzystumilionową rządową dotację z Funduszu Medycznego na rozbudowę i modernizację zespołu głównego lecznicy.



„Kosztem ponad pół miliarda złotych placówka zbuduje nowe Centrum Innowacyjnych Terapii Onkologicznych, zmodernizuje budynek główny z blokiem operacyjnym i OIOM-em oraz uzupełni infrastrukturę o wielopoziomowy parking na ponad 200 aut” – wyjaśniono w komunikacie prasowym Urzędu Marszałkowskiego.



Marszałek województwa Piotr Całbecki podkreślił, że wniosek Centrum Onkologii został sklasyfikowany na trzecim miejscu w konkursie o finansowanie projektów strategicznych.



– Szpital, który diagnozuje i leczy pacjentów na najwyższym światowym poziomie, stale się modernizuje i rozwija. Jest od lat jednym z najlepszych w Polsce. W medycynie nie ma jednak zamkniętych projektów. Dlatego jest konieczność nowych inwestycji, by dotrzymać kroku najlepszym na świecie – podkreślił Całbecki.



Dzięki inwestycji do 2029 r. ma powstać pięciokondygnacyjny budynek Centrum Innowacyjnych Terapii Onkologicznych, w którym zostaną zlokalizowane m.in.



oddziały onkologii klinicznej

ambulatorium chemioterapii

pracownie cytostatyków

zaplanowano modernizację budynku głównego szpitala

zaplanowana jest rozbudowa bloku operacyjnego

powiększenie oddziału intensywnej opieki medycznej

unowocześnienie zakładu endoskopii, apteki szpitalnej i zakładu patologii nowotworów

wybudowany zostanie także nowy wielopoziomowy parking

Bydgoskie Centrum Onkologii znalazło się wśród 20 placówek, które otrzymały dotację z Funduszu Medycznego.