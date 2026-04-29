Ważny dzień dla bydgoskiego Centrum Onkologii. Lecznica dostanie 300 mln złotych [wizualizacja, wideo]
Pieniądze pochodzą z rządowej puli. Mają być przeznaczone na rozbudowę i modernizację regionalnego Centrum Onkologii w Bydgoszczy. Cały koszt inwestycji to ponad 500 mln zł. Powstanie m.in. nowe Centrum Innowacyjnych Terapii Onkologicznych, zmodernizowany zostanie blok operacyjny i OIOM.
W obecności marszałka Piotra Całbeckiego i wicewojewody Piotra Hemmerlinga dyrektor regionalnego Centrum Onkologii prof. Janusz Kowalewski złożył 29 kwietnia podpis pod umową o trzystumilionową rządową dotację z Funduszu Medycznego na rozbudowę i modernizację zespołu głównego lecznicy.
„Kosztem ponad pół miliarda złotych placówka zbuduje nowe Centrum Innowacyjnych Terapii Onkologicznych, zmodernizuje budynek główny z blokiem operacyjnym i OIOM-em oraz uzupełni infrastrukturę o wielopoziomowy parking na ponad 200 aut” – wyjaśniono w komunikacie prasowym Urzędu Marszałkowskiego.
Marszałek województwa Piotr Całbecki podkreślił, że wniosek Centrum Onkologii został sklasyfikowany na trzecim miejscu w konkursie o finansowanie projektów strategicznych.
– Szpital, który diagnozuje i leczy pacjentów na najwyższym światowym poziomie, stale się modernizuje i rozwija. Jest od lat jednym z najlepszych w Polsce. W medycynie nie ma jednak zamkniętych projektów. Dlatego jest konieczność nowych inwestycji, by dotrzymać kroku najlepszym na świecie – podkreślił Całbecki.
Dzięki inwestycji do 2029 r. ma powstać pięciokondygnacyjny budynek Centrum Innowacyjnych Terapii Onkologicznych, w którym zostaną zlokalizowane m.in.
- oddziały onkologii klinicznej
- ambulatorium chemioterapii
- pracownie cytostatyków
- zaplanowano modernizację budynku głównego szpitala
- zaplanowana jest rozbudowa bloku operacyjnego
- powiększenie oddziału intensywnej opieki medycznej
- unowocześnienie zakładu endoskopii, apteki szpitalnej i zakładu patologii nowotworów
- wybudowany zostanie także nowy wielopoziomowy parking