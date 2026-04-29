W przyszłym roku ma się rozpocząć remont ulicy Nakielskiej w Bydgoszczy

Ul. Nakielska w Bydgoszczy zostanie przebudowana/fot. pit1233, Wikipedia
Przedstawiciele ZDMiKP przekazali, że ulica raczej nie będzie całkowicie zamykana (planuje się wahadła), i że utrzymany zostanie dojazd do boisk Klubu Sportowego Gwiazda, w którym setki dzieci trenują piłkę nożną.
- Planujemy rozpocząć prace w drugim kwartale 2027 roku, mogą one potrwać do 2029 roku - mówi zastępca dyrektora Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej Maciej Gust.
- Główny zakres tej budowy to kompleksowa przebudowa całej ulicy od Bronikowskiego aż do ulicy Lisiej, tam gdzie mamy zlokalizowane rondo na skrzyżowaniu właśnie Lisia – Łochowska. To jest przebudowa całej infrastruktury podziemnej, budowa nowej infrastruktury podziemnej, w tym kanałów deszczowych, których praktycznie na ulicy Nakielskiej nie ma. Budowa infrastruktury transportowej, czyli pasy dla ruchu indywidualnego, pasy dla ruchu autobusowego, drogi rowerowe, chodniki – tego, czego tak naprawdę na większości ulicy nie ma. Na pewno będziemy chcieli utrzymać dojazd do Gwiazdy, czy to będzie poprzez ulicę Bronikowskiego – bezpośrednio z ulicy Bronikowskiego zrobiony jakiś tymczasowy dojazd, czy to będzie bezpośrednio z ulicy Nakielskiej, ale będziemy chcieli utrzymać to połączenie.
Drogowcy zapewniają, że o wszelkich zmianach komunikacyjnych będą informować oficjalnymi kanałami 2 tygodnie przed ich wprowadzeniem.
Na sesji rozpoczęto także dyskusję o tym, że mimo modernizacji Remondisu - z zakładu przetwarzania odpadów nadal unosi się smród. Rozmowa o rozwiązaniach problemu ma być kontynuowana za miesiąc.
Radni poznali też raport o Niebieskich Kartach – zakładanych po to, by pomóc rodzinom, w których występuje przemoc. Takich kart założono w ubiegłym roku 500.
