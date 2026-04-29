Oszuści przy telefonie! Postraszyli, omamili wizją zysku i okradli Bydgoszczan

2026-04-29, 16:05  Redakcja/KB
Policja regularnie ostrzega seniorów przed oszustami, działającymi metodą m.in. „na wnuczka"/foto. Materiały KWP w Bydgoszczy

Kolejne osoby padły ofiarami oszustów i straciły swoje oszczędności. Przestępcy podszywali się pod pracowników banków, analityków finansowych czy brokerów inwestycyjnych. Tym razem złodzieje obrali sobie za cel Bydgoszczan.

Nieznany sprawca podszył się pod pracownika banku i skontaktował się z 71-latką z bydgoskiego Śródmieścia. W trakcie rozmowy poinformował ją o odpowiedzialności karnej związanej z jej rachunkiem i nakłonił do wygenerowania kilkunastu kodów BLIK, a następnie przekazania ich za pośrednictwem jednego z komunikatorów.

Sprawca posunął się jeszcze dalej. Pod pretekstem „zabezpieczenia środków” odebrał od kobiety dodatkowo 15 tysięcy euro, które jej mąż przekazał osobie podającej się za kuriera bankowego. Łączna wartość strat wyniosła ponad 68 tysięcy złotych.

Ofiarą oszustów padła także 80-letnia mieszkanka Bydgoszczy, która przez ponad pół roku była przekonywana przez osoby podające się za analityków finansowych o możliwości inwestycji w akcje Orlenu. Kobieta, wierząc w przedstawiane jej informacje, dokonała przelewów na wskazane konto bankowe, tracąc niemal 40 tysięcy złotych.

Podobny mechanizm działania zastosował sprawca wobec 68-letniej bydgoszczanki, z którą kontaktował się telefonicznie, podając się za brokera maklerskiego. Nakłonił ją do inwestowania w rzekomy fundusz Orlenu na jednej z europejskich giełd. Kobieta przekazywała kody BLIK, a także zaciągnęła kredyty w banku. W ten sposób seniorka straciła ponad 84 tysiące złotych.

Nieznani sprawcy oszukali również 53-latka z bydgoskiego Śródmieścia, podszywając się pod brokerów inwestycyjnych. Mężczyzna został przekonany do zainwestowania za pośrednictwem fałszywej platformy internetowej. W wyniku działań przestępców, nie podejrzewając oszustwa, udostępnił swoje dane osobowe. Zostały one wykorzystane do dalszych oszustw. Straty w tym przypadku przekroczyły 63 tysiące złotych.

Policja apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności.

  • Nie przekazujmy nikomu kodów BLIK, danych do logowania do bankowości elektronicznej ani danych osobowych.
  • Nie instalujmy nieznanego oprogramowania na polecenie osób podających się za doradców czy pracowników banków.
  • Żadna instytucja finansowa nie żąda takich danych ani nie wysyła „kurierów” po gotówkę.
  • Nie wolno wierzyć w oferty obiecujące szybkie i wysokie zyski bez ryzyka. Tego typu propozycje niemal zawsze są próbą oszustwa. Tylko rozwaga i ograniczone zaufanie mogą uchronić przed utratą pieniędzy.

Bydgoszcz

Region

W Toruniu oswajają program Erasmus+. Konsultacje i wsparcie w pisaniu projektów
2026-04-29, 21:00

Politechnika Bydgoska nie przyjmie pieniędzy unijnych od marszałka. „Nierówny podział"
2026-04-29, 20:29

Majówka w lesie? Tak, ale trzeba pamiętać o zasadach. Służby apelują: Byle bezpiecznie! [Temat Tygodnia]
2026-04-29, 19:59

Pożary w Kujawsko-Pomorskiem. Ogień w Markowicach i w Górnych Wymiarach [wideo]
2026-04-29, 19:38

Bydgoski Stary Rynek stał się wielkim parkietem tanecznym [zdjęcia]
2026-04-29, 18:28

W przyszłym roku ma się rozpocząć remont ulicy Nakielskiej w Bydgoszczy
2026-04-29, 17:40

Ważny dzień dla bydgoskiego Centrum Onkologii. Lecznica dostanie 300 mln złotych [wizualizacja, wideo]
2026-04-29, 16:44

Podano datę pogrzebu wójta gminy Raciążek. „Odszedł człowiek zaangażowany, oddany pracy i ludziom"
2026-04-29, 16:00

Trzy osoby w szpitalu po wypadku w Zębówcu. Utrudnienia na drodze krajowej nr 10
2026-04-29, 15:56

Najczęściej czytane

Archiwum

kwiecień 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
3031010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930010203
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę