Oszuści przy telefonie! Postraszyli, omamili wizją zysku i okradli Bydgoszczan

Policja regularnie ostrzega seniorów przed oszustami, działającymi metodą m.in. „na wnuczka"/foto. Materiały KWP w Bydgoszczy
Kolejne osoby padły ofiarami oszustów i straciły swoje oszczędności. Przestępcy podszywali się pod pracowników banków, analityków finansowych czy brokerów inwestycyjnych. Tym razem złodzieje obrali sobie za cel Bydgoszczan.
Nieznany sprawca podszył się pod pracownika banku i skontaktował się z 71-latką z bydgoskiego Śródmieścia. W trakcie rozmowy poinformował ją o odpowiedzialności karnej związanej z jej rachunkiem i nakłonił do wygenerowania kilkunastu kodów BLIK, a następnie przekazania ich za pośrednictwem jednego z komunikatorów.
Sprawca posunął się jeszcze dalej. Pod pretekstem „zabezpieczenia środków” odebrał od kobiety dodatkowo 15 tysięcy euro, które jej mąż przekazał osobie podającej się za kuriera bankowego. Łączna wartość strat wyniosła ponad 68 tysięcy złotych.
Ofiarą oszustów padła także 80-letnia mieszkanka Bydgoszczy, która przez ponad pół roku była przekonywana przez osoby podające się za analityków finansowych o możliwości inwestycji w akcje Orlenu. Kobieta, wierząc w przedstawiane jej informacje, dokonała przelewów na wskazane konto bankowe, tracąc niemal 40 tysięcy złotych.
Podobny mechanizm działania zastosował sprawca wobec 68-letniej bydgoszczanki, z którą kontaktował się telefonicznie, podając się za brokera maklerskiego. Nakłonił ją do inwestowania w rzekomy fundusz Orlenu na jednej z europejskich giełd. Kobieta przekazywała kody BLIK, a także zaciągnęła kredyty w banku. W ten sposób seniorka straciła ponad 84 tysiące złotych.
Nieznani sprawcy oszukali również 53-latka z bydgoskiego Śródmieścia, podszywając się pod brokerów inwestycyjnych. Mężczyzna został przekonany do zainwestowania za pośrednictwem fałszywej platformy internetowej. W wyniku działań przestępców, nie podejrzewając oszustwa, udostępnił swoje dane osobowe. Zostały one wykorzystane do dalszych oszustw. Straty w tym przypadku przekroczyły 63 tysiące złotych.
Policja apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności.
Nie przekazujmy nikomu kodów BLIK, danych do logowania do bankowości elektronicznej ani danych osobowych.
Nie instalujmy nieznanego oprogramowania na polecenie osób podających się za doradców czy pracowników banków.
Żadna instytucja finansowa nie żąda takich danych ani nie wysyła „kurierów” po gotówkę.
Nie wolno wierzyć w oferty obiecujące szybkie i wysokie zyski bez ryzyka. Tego typu propozycje niemal zawsze są próbą oszustwa. Tylko rozwaga i ograniczone zaufanie mogą uchronić przed utratą pieniędzy.
