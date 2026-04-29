Ustawka pseudokibiców udaremniona. Podczas akcji jeden z nich zaatakował policjanta [zdjęcia]

2026-04-29, 14:00 DW

Funkcjonariusze z Bydgoszczy wiedzieli, że grupa pseudokibiców jednego z bydgoskich klubów sportowych pojedzie do Solca Kujawskiego/Fot. policja

Policjanci wiedzieli, gdzie pojawią się pseudokibice. Czekali na nich nocą w Solcu Kujawskim. Z aut wysiadło ośmiu mężczyzn w kominiarkach.

Funkcjonariusze z Bydgoszczy spodziewali się, że grupa pseudokibiców jednego z bydgoskich klubów sportowych pojedzie do Solca Kujawskiego, żeby zniszczyć kompleks garaży swoimi malowidłami i zorganizować ustawkę z miejscowymi pseudokibicami drugiego z bydgoskich klubów piłkarskich.



- W niedzielę o godz. 3.20 będący już na miejscu policjanci zauważyli dwa samochody osobowe w rejonie ulicy Toruńskiej w Solcu Kujawskim. Wysiało z nich ośmiu mężczyzn ubranych w odzież sportową i kominiarki na twarzach, mających emblematy bydgoskiego klubu. W rękach trzymali puszki z farbą w aerozolu. Słysząc policjantów, chcieli uciec. Dwóch z nich próbowało odjechać samochodem, wówczas doszło do czynnej napaści i naruszenia nietykalności cielesnej jednego z interweniujących policjantów, który udaremnił ucieczkę - relacjonuje nadkom. Lidia Kowalska z KMP w Bydgoszczy.



Policjanci obezwładnili wszystkich mężczyzn, wylegitymowali ich i przeszukali. To mieszkańcy Bydgoszczy, powiatu bydgoskiego oraz inowrocławskiego. Mieli przy sobie ochraniacze na zęby, gazy pieprzowe, tak zwane owijki bokserskie oraz pałki teleskopowe.



Kierowca jednego z aut miał blisko 1,4 promila alkoholu w organizmie, a w kieszeni - kilka gramów marihuany.



Sześciu mężczyzn w wieku 17-27 lat zwolniono do domów, natomiast 23-latek i jego 18-letni kompan zostali zatrzymani i przewiezieni do komisariatu w Solcu Kujawskim.



- Starszy z nich usłyszał zarzuty dotyczące czynnej napaści na policjanta przy użyciu pojazdu, kierowania autem w stanie nietrzeźwości oraz posiadania środków odurzających. Trafił na trzy miesiące do aresztu tymczasowego. Grozi mu do 5 lat więzienia. Natomiast jego młodszy kolega odpowie za naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza, za co grożą 3 lata „odsiadki" - informuje Lidia Kowalska.