Część radnych Grudziądza chciała zmiany przewodniczącego rady miasta. Nie udało się

2026-04-29, 13:00 Marcin Doliński/DW

Odwołanie przewodniczącego rady miejskiej to główny temat sesji grudziądzkiej rady miasta 29 kwietnia/Fot. Marcin Doliński

Odwołanie przewodniczącego rady miejskiej było głównym tematem dzisiejszej sesji grudziądzkiej rady miasta. Wszystko rozstrzygnęło się podczas tajnego głosowania.

Projekt uchwały o odwołaniu Szymona Gurbina podpisali radni Lewicy, Prawa i Sprawiedliwości oraz radny niezrzeszony.



- Zabieranie głosu radnym w trakcie dyskusji, różnicowanie radnych, wycieczki personalne - wymieniał zastrzeżenia, jakie ma wobec przewodniczącego Łukasz Kowarowski, radny Lewicy.



Tak samo pracę przewodniczącego oceniał Krzysztof Kosiński, radny PiS: - Nie zachowuje się regulaminowo, w zasadzie nie przestrzega statutu - argumentuje.



- Będę głosował przeciwko tej uchwale, bo uważam, że przewodniczący Gurbin prawidłowo sprawuje swoją funkcję - zapowiadał Jakub Kopkowski, radny Koalicji Obywatelskiej.



Podobnego zdania byl Maciej Glamowski, prezydent Grudziądza. - Dobrze pełni funkcję - podkreśla.



Szymon Gurbin, przewodniczący Rady Miejskiej nie zgadzał się z zarzutami.

- To co robię, robię najlepiej jak potrafię - mówi.



