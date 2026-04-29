Część radnych Grudziądza chciała zmiany przewodniczącego rady miasta. Nie udało się
Odwołanie przewodniczącego rady miejskiej było głównym tematem dzisiejszej sesji grudziądzkiej rady miasta. Wszystko rozstrzygnęło się podczas tajnego głosowania.
Projekt uchwały o odwołaniu Szymona Gurbina podpisali radni Lewicy, Prawa i Sprawiedliwości oraz radny niezrzeszony.
- Zabieranie głosu radnym w trakcie dyskusji, różnicowanie radnych, wycieczki personalne - wymieniał zastrzeżenia, jakie ma wobec przewodniczącego Łukasz Kowarowski, radny Lewicy.
Tak samo pracę przewodniczącego oceniał Krzysztof Kosiński, radny PiS: - Nie zachowuje się regulaminowo, w zasadzie nie przestrzega statutu - argumentuje.
- Będę głosował przeciwko tej uchwale, bo uważam, że przewodniczący Gurbin prawidłowo sprawuje swoją funkcję - zapowiadał Jakub Kopkowski, radny Koalicji Obywatelskiej.
Podobnego zdania byl Maciej Glamowski, prezydent Grudziądza. - Dobrze pełni funkcję - podkreśla.
Szymon Gurbin, przewodniczący Rady Miejskiej nie zgadzał się z zarzutami.
- To co robię, robię najlepiej jak potrafię - mówi.
