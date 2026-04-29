Władysław Kosiniak-Kamysz w Belmie: To wielka umowa, byśmy mogli czuć się w Polsce bezpiecznie

Bydgoskie Zakłady Elektromechaniczne „Belma” dostarczą polskiemu wojsku bojowe i ćwiczebne miny narzutowe/fot. Tatiana Adonis
Ważny dzień dla bydgoskiej Belmy! Umowa na dostawę bojowych i ćwiczebnych min narzutowych podpisana.
Bydgoskie Zakłady Elektromechaniczne „Belma” dostarczą polskiemu wojsku bojowe i ćwiczebne miny narzutowe. Umowę w tej sprawie w obecności wicepremiera, ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza podpisał w Bydgoszczy prezes firmy oraz przedstawiciele Agencji Uzbrojenia.
Władysław Kosiniak-Kamysz stwierdził, że to wielka umowa, byśmy mogli czuć się w Polsce bezpiecznie.
- To kolejny ważny kontrakt - mówił szef MON. - Budujemy potencjał polskiej obronności dzięki polskim firmom. Dzisiaj w Belmie w Bydgoszczy podpisujemy kontrakt na prawie 3,5 miliarda zł, dotyczący zakupu min przeciwpancernych. Pierwsza część umowy - na 60 000 min - już podpisana i kolejne w drodze. To buduje bezpieczeństwo Polski po wyjściu z konwencji ottawskiej. Będziemy też niedługo zamawiać miny przeciwpiechotne - dodał.
Kontrakt obejmuje pozyskanie kilkudziesięciu tysięcy kaset minowych przeznaczonych do systemów minowania narzutowego. Dostawy zostaną zrealizowane w latach 2027–2029.
Dzięki tym minom wzrosną zdolności Polski do szybkiego tworzenia zapór przeciwpancernych.
- Systemy PMN i TMN umożliwiają dynamiczne stawianie narzutowych pól minowych o zróżnicowanej gęstości, dostosowanej do sytuacji taktycznej. Wykorzystywane miny przeciwpancerne MN-123 pozwalają na skuteczne unieszkodliwianie i niszczenie pojazdów przeciwnika. Nowoczesna architektura systemu zapewnia wysoką automatyzację procesu minowania – od programowania parametrów po rejestrację współrzędnych pola minowego w systemach cyfrowych. Jednocześnie operator zachowuje możliwość ręcznego sterowania, co zwiększa elastyczność użycia w warunkach bojowych - opisuje Ministerstwo Obrony Narodowej.
