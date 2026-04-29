Nie udało się znaleźć tego, kto strzelał w szyby i elewację przedszkola w Osielsku

Ktoś dwukrotnie ostrzelał budynek przedszkola w podbydgoskim Osielsku

Postępowanie w sprawie ostrzelania placówki pod Bydgoszczą zostało umorzone.

Jak przekazała nam nadkomisarz Lidia Kowalska z bydgoskiej policji powodem zakończenia sprawy (prowadzonej w kierunku uszkodzenia mienia) jest niewykrycie sprawcy.



Przypomnijmy: w listopadzie dyrektor Akademii Przedszkolaka zgłosił funkcjonariuszom, że dwa razy ktoś strzelał najpewniej z broni pneumatycznej w szyby i elewację budynku. Ślady badał biegły z zakresu balistyki. Na szczęście strzały padły, gdy dzieci nie było w środku, nikt nie ucierpiał.



O zakończeniu postępowania jako pierwsza poinformowała „Gazeta Pomorska”.