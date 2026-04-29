Miał plądrować domy w Świeciu i okolicach. Brał co było: buty, skrzynie z fajerwerkami, dywany

Radosław K. usłyszał 21 zarzutów dotyczących kradzieży z włamaniem w warunkach tzw. wielokrotnej recydywy

- Mieszkańcy mogą odetchnąć z ulgą - informuje Agnieszka Adamska-Okońska, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy. Do aresztu tymczasowego trafił mężczyzna podejrzany o to, że od dawna włamywał się i okradał piwnice, samochody, sklep.

Radosław K. usłyszał 21 zarzutów dotyczących kradzieży z włamaniem w warunkach tzw. wielokrotnej recydywy, dlatego grozi mu nawet 15 lat więzienia.



- Mężczyzna na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy miał co najmniej 21 razy włamać się do różnych obiektów (piwnic, sklepu) oraz samochodów na terenie Świecia i powiatu świeckiego. Przy dokonywaniu przestępczego procederu działał wspólnie i w porozumieniu z dwiema innymi osobami. Łupem sprawców padały przedmioty różnego typu: od butów, rowerów, alkoholi, ubrań poprzez skrzynie z narzędziami, fajerwerki, dywany, po perfumy i gotówkę - wylicza Agnieszka Adamska-Okońska, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy.



