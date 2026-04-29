Ptasia grypa na kurzej fermie w powiecie golubsko-dobrzyńskim

2026-04-29, 09:46 Ireneusz Sanger/DW

Ponad 29 tys. kur niosek musiało zostać zlikwidowanych w gospodarstwie Martyńcu/fot. Pixabay

To w tym roku dziewiąte ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków w Kujawsko-Pomorskiem w gospodarstwie komercyjnym.

Ponad 29 tys. kur niosek musiało zostać zlikwidowanych w gospodarstwie Martyńcu, bo w stadzie wykryto przypadki ptasiej grypy.



O poprzednim ognisku wirusa grypy ptaków podtypu H5N1 w regionie Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Bydgoszczy informował 24 kwietnia. Chodziło o gęsi w gospodarstwie komercyjnym w miejscowości Barany w powiecie lipnowskim. Tam także, pod nadzorem Powiatowego Lekarza Weterynarii, zostały wdrożone procedury związane z likwidacją ogniska choroby.

