Ptasia grypa na kurzej fermie w powiecie golubsko-dobrzyńskim

2026-04-29, 09:46  Ireneusz Sanger/DW
Ponad 29 tys. kur niosek musiało zostać zlikwidowanych w gospodarstwie Martyńcu/fot. Pixabay

To w tym roku dziewiąte ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków w Kujawsko-Pomorskiem w gospodarstwie komercyjnym.

Ponad 29 tys. kur niosek musiało zostać zlikwidowanych w gospodarstwie Martyńcu, bo w stadzie wykryto przypadki ptasiej grypy.

O poprzednim ognisku wirusa grypy ptaków podtypu H5N1 w regionie Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Bydgoszczy informował 24 kwietnia. Chodziło o gęsi w gospodarstwie komercyjnym w miejscowości Barany w powiecie lipnowskim. Tam także, pod nadzorem Powiatowego Lekarza Weterynarii, zostały wdrożone procedury związane z likwidacją ogniska choroby.

  • W całej Polsce takich przypadków stwierdzono ponad 106.
  • Zlikwidowano łącznie prawie 7 milionów sztuk ptaków hodowlanych - kur, gęsi, indyków i kaczek.

Golub-Dobrzyń

Region

