Michał „Kaczorex” Kaczorowski: Taniec doprowadził mnie do łez, zbudował mnie [Rozmowa Dnia]

2026-04-29, 08:55  Maciej Wilkowski/DW
Finał telewizyjnego programu „Mam Talent” z udziałem Włocławianina odbędzie się 9 maja/Fot. Dominik Czerny

Finał telewizyjnego programu „Mam Talent” z udziałem Włocławianina odbędzie się 9 maja/Fot. Dominik Czerny

Wszyscy jurorzy byli zgodni, wcisnęli „platynowy przycisk” i Włocławianin Michał „Kaczorex” Kaczorowski awansował do finału telewizyjnego show „Mam Talent”! Dziś, w Międzynarodowym Dniu Tańca, był gościem „Rozmowy Dnia” Polskiego Radia PiK.

Maciej Wilkowski pytał tancerza m.in. o to, co w jego życie wnosi taniec.

- To dla mnie bogactwo! Tego jest tak dużo: znajomości, wartości, możliwość poznania świata. Nigdy nie byłoby mnie stać, by tyle zwiedzić, zobaczyć, doświadczyć, tyle się nauczyć, a mogę to robić właśnie dzięki temu, że tańczę. Taniec wyprowadzał mnie z ciężkich chwil, pomagał mi, budował mnie i moją osobowość, to, jaki jestem dzisiaj - mówi Michał „Kaczorex” Kaczorowski. - Taniec mnie uczył, doprowadzał do łez, spowodował, że poznałem całą paletę emocji - dodaje.

Występ Włocławianina połączył nowoczesny taniec - popping (taniec uliczny stworzony w 1974 we Fresno w stanie Kalifornia w społeczności afroamerykańskiej, polegający na szybkim spinaniu i rozluźnianiu mięśni w rytm muzyki w połączeniu z różnymi pozami i ruchami - przyp. red.) i klasyczną muzykę Vivaldiego. Zachwycił nie tylko widzów, ale i jurorów telewizyjnego show (do którego młody tancerz postanowił wrócić po latach). Byli jednogłośnie za, co dało „Kaczorexowi” przepustkę do finału.

- Zawsze bardzo lubiłem łamać pewne konwenanse - mówi Michał „Kaczorex” Kaczorowski. - Uwielbiam próbować nowych rzeczy, szukać wyrazu artystycznego, czegoś, co będzie łamało przyjętą konwencję. Pamiętam, jak jakieś 10 lat temu szedłem z rodziną Starówką w Łodzi. Usłyszałem, jak pewna mała dziewczynka gra na skrzypcach „Cztery pory roku”. Stanąłem jak wryty i od razu sobie wyobraziłem fale wykonywane ciałem do tego utworu. Pomyślałem: Taki pokaz to byłby sztos. Ten utwór ze mną został. Mam tak z wieloma utworami: przez wiele lat czekają na odpowiedni moment - dodaje.

Finał telewizyjnego programu „Mam Talent” z udziałem Włocławianina odbędzie się 9 maja.

Cała rozmowa poniżej.
Rozmowa Dnia z Michałem „Kaczorexem” Kaczorowskim

