Niezwykły hołd dla posła Łukasza Litewki. We Włocławku trwa akcja dla zwierząt

2026-04-29, 12:00 Jarosław Jagieła/DW/PAP

Hołd dla Łukasza Litewki - zbiórka karmy dla zwierząt/fot. PAP/Marcin Obara

Włocławianie przynoszą karmę dla zwierząt. W ten sposób chcą uhonorować tragicznie zmarłego posła Łukasza Litewkę znanego z działalności charytatywnej.

Zbiórka karmy to inicjatywa włocławskiej Lewicy.



- Nie tylko jako poseł, już wcześniej jako samorządowiec bardzo walczył o prawa zwierząt, wspomagał wiele zbiórek, sam organizował wiele akcji z myślą o zwierzętach. Chcemy kontynuować to dobro, które on rozpoczął - mówi Filip Komorowski z biura poselskiego Piotra Kowala.



To właśnie tam - na ul. Kościuszki 12 we Włocławku - prowadzona jest zbiórka. Karmę można przynosić w dniach:





29 kwietnia między godziną 10.30 a 16.30,

30 kwietnia między 9 a 16.30,

4 maja od godz. 14.30 do 18.30.

Pogrzeb tragicznie zmarłego Łukasza Litewki



Dziś w Sosnowcu odbędą się uroczystości pogrzebowe zmarłego tragicznie posła Lewicy Łukasza Litewki. Ceremonia będzie miała charakter państwowy. Weźmie w niej udział prezydent Karol Nawrocki z małżonka Martą Nawrocką. Spodziewany jest też udział premiera Donalda Tuska.

Mszy świętej będzie przewodniczył biskup sosnowiecki Artur Ważny. Po mszy kondukt żałobny przejdzie na Cmentarz Parafialny przy ul. Zuzanny w Sosnowcu.

Łukasz Litewka, 36-letni poseł Lewicy z Sosnowca, zginął w ubiegły czwartek potrącony przez samochód, gdy jechał rowerem ul. Kazimierzowską w Dąbrowie Górniczej. Poseł był znany z działalności charytatywnej i społecznej.