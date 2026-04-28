Eksperci w Bydgoszczy o higienie i zakażeniach szpitalnych. „Za rzadko myjemy ręce”

Wydarzenie zorganizowano z okazji przypadającego 5 maja Światowego Dnia Higieny Rąk/fot. Tatiana Adonis

Higiena rąk to najprostsza i jednocześnie jedna z najskuteczniejszych metod zapobiegania zakażeniom w szpitalach. O znaczeniu tej podstawowej czynności rozmawiano dziś w Bydgoszczy podczas I Kujawsko-Pomorskiej Konferencji „Czyste ręce – bezpieczny szpital".

Wydarzenie zorganizowano z okazji przypadającego 5 maja Światowego Dnia Higieny Rąk. W placówkach ochrony zdrowia mycie rąk powinno być nieodłącznym elementem codziennej praktyki, w rzeczywistości jednak nie zawsze tak się dzieje. Brudne ręce personelu medycznego są jednym z głównych źródeł przenoszenia wirusów i bakterii, co może prowadzić do rozwoju poważnych chorób u pacjentów. Właśnie dlatego właściwa higiena rąk ma tak kluczowe znaczenie.



Antybiotyki przestają działać

- Mycie rąk to najskuteczniejsza i najtańsza metoda zapobiegania infekcjom – mówi specjalistka ds. epidemiologii Karolina Chyżyk. Zwraca uwagę na rosnący problem antybiotykooporności. - Antybiotyki przestają działać, ponieważ bakterie się na nie uodparniają. Jedynym sposobem, by ograniczyć ich rozprzestrzenianie, jest odpowiednia czystość rąk.



Do poziomu przestrzegania tych zasad odnosi się także prof. Aleksander Dyptuła, krajowy konsultant w dziedzinie mikrobiologii lekarskiej. - W Polsce dezynfekujemy ręce znacznie rzadziej. W szpitalach zużycie preparatów do dezynfekcji rąk jest zdecydowanie niższe niż w standardach europejskich - mówi.



Sztuczne paznokcie utrudniają dezynfekcję

Jak wynika z kontroli przeprowadzonych w ostatnich latach w placówkach medycznych, problem wciąż istnieje. Na blisko 500 inspekcji około 5 proc. zakończyło się stwierdzeniem nieprawidłowości w zakresie obowiązujących procedur higieny rąk.



Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy, Wojciech Koper, wskazuje, że jedną z głównych przyczyn są czynniki utrudniające prawidłową dezynfekcję. - Problemem są m.in. sztuczne paznokcie, biżuteria czy zegarki noszone przez personel medyczny, które utrudniają zachowanie właściwej higieny rąk – mówi.