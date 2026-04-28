Nie żyje wójt gminy Raciążek. „Odszedł człowiek zaangażowany, oddany pracy i ludziom"

2026-04-28, 17:45  Radosław Jagieła/MG
Piotr Zabłocki miał 60 lat/fot. Burmistrz Ciechocinka Jarosław Jucewicz

Zmarł Piotr Zabłocki - wójt gminy Raciążek w powiecie aleksandrowskim. Miał 60 lat.

Urząd objął po wygranej w drugiej turze wyborów w 2024 roku - uzyskał poparcie 66 procent mieszkańców. Wcześniej przez wiele lat pracował w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Ciechocinku.

- To ogromna strata dla lokalnej społeczności. Odszedł człowiek zaangażowany, oddany swojej pracy i ludziom - napisał Jarosław Jucewicz, burmistrz Ciechocinka na swoim profilu facebookowym.

Mieszkańcy Raciążka wspominają zmarłego wójta

