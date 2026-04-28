Prokuratura wojskowa przejmuje śledztwo. Po strzelaninie w Sławsku Wielkim

2026-04-28, 14:40 Michał Zaręba/MG

Decyzją Prokuratury Rejonowej w Inowrocławiu sprawa strzałów w Sławsku Wielkim (powiat inowrocławski) zostanie przekazana do prokuratury wojskowej w Bydgoszczy - dowiedziało się Polskie Radio PiK.

Do zdarzenia doszło w sobotę około godziny 19.00. 49-letni mężczyzna, przebywając na swojej posesji, oddał strzał w kierunku przejeżdżającego samochodu. Pocisk uszkodził szybę w drzwiach pasażera, jednak kierowcy nic się nie stało.



Mężczyzna został zatrzymany, niebawem może trafić do aresztu i usłyszeć zarzuty. Podczas przeszukania zabezpieczono sześć jednostek broni oraz broń czarno prochową. Strzelający posiadał pozwolenie na broń.



W sprawę zaangażowała się również Żandarmeria Wojskowa, ponieważ zarówno zatrzymany, jak i pokrzywdzony mają mieć związek ze służbą wojskową. Z nieoficjalnych informacji Polskiego Radia PiK wynika, że strzelający 49-latek to czynny pracownik wojska, a drugi z mężczyzn to emerytowany wojskowy.