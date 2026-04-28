Jeden ukrywał się przed toruńską policją, drugi przekroczył prędkość na ulicach Bydgoszczy i stracił prawo jazdy

2026-04-28, 16:45 BN

Pędził ulicami Bydgoszczy 122km/h. Stracił prawo jazdy

Dwa listy gończe zostały wydane przez toruńską policję za 48-latkiem, który chciał uniknąć konsekwencji swojej przestępczej przeszłości. Nie udało mu się to. Z kolei funkcjonariusze z Bydgoszczy odebrali prawo jazdy kierowcy, który przekroczył prędkość o 72 km/h. Wlepili mu również bardzo wysoki mandat.

Chciał uniknąć więzienia, teraz spędzi tam cztery lata





Policjanci z Torunia postanowili złożyć niezapowiedzianą „wizytę" na Rubinkowie, w mieszkaniu mężczyzny, który chciał uniknąć konsekwencji swojej przestępczej przeszłości. Za 48-latkiem organy ścigania wydały dwa listy gończe. Miał odbyć łączną karę pozbawienia wolności przekraczającą cztery lata. Został zatrzymany w swoich czterech ścianach i najbliższy czas spędzi więc za kratami.

Jechał 122 km/h ulicami Bydgoszczy - teraz jest bez prawka i 2500 złotych

Kierowca Yamahy pędził 122 km/h w terenie zabudowanym, tym samym przekraczając prędkość o 72 km/h.