Jeden ukrywał się przed toruńską policją, drugi przekroczył prędkość na ulicach Bydgoszczy i stracił prawo jazdy
Dwa listy gończe zostały wydane przez toruńską policję za 48-latkiem, który chciał uniknąć konsekwencji swojej przestępczej przeszłości. Nie udało mu się to. Z kolei funkcjonariusze z Bydgoszczy odebrali prawo jazdy kierowcy, który przekroczył prędkość o 72 km/h. Wlepili mu również bardzo wysoki mandat.
Chciał uniknąć więzienia, teraz spędzi tam cztery lata
Jechał 122 km/h ulicami Bydgoszczy - teraz jest bez prawka i 2500 złotych
Bydgoscy policjanci z grupy SPEED namierzyli w miniony piątek 34-latka na znacznym przekroczeniu prędkości. Kierowca Yamahy pędził 122 km/h w terenie zabudowanym, tym samym przekraczając prędkość o 72 km/h. Bydgoszczanin stracił prawo jazdy i został ukarany mandatem w wysokości 2500 złotych i 15 punktami karnymi.