Informacja, logistyka i taktyka - to broń prezydentów, burmistrzów i wójtów. Uczą się reagować na kryzys

Od lewej: pułkownik prof. Leszek Elak, prorektor Akademii Sztuki Wojennej, wojewoda Michał Sztybel i dr Mieczysław Gocuł, generał w stanie spoczynku, rektor Akademii Sztuki Wojennej/fot. Katarzyna Bogucka
Skutecznego reagowania w czasie kryzysu uczą się prezydenci, burmistrzowie i wójtowie z regionu. Obowiązkowe szkolenie z pozamilitarnego przygotowania obronnego prowadzi dla nich Akademia Sztuki Wojennej z Warszawy, na czele z rektorem, dr. Mieczysławem Gocułem, generałem w stanie spoczynku.
Jego zdaniem, wojna to nie tylko kwestia Sił Zbrojnych, ale całego państwa. - Uczestniczą w tym wszystkie elementy kraju, cały strategiczny potencjał jego obrony - mówi dr Mieczysław Gocuł. - Samorządy muszą dbać o to, aby zabezpieczyć w mieście egzystencjalne potrzeby funkcjonowania społeczeństwa, począwszy od ukryć i schronów. Odporność państwa obejmuje również ciągłość dostaw podstawowych elementów, takich jak energia elektryczna, żywność czy woda - dodaje.
Te szkolenia są niezwykle potrzebne - uważa wojewoda kujawsko-pomorski Michał Sztybel, który już wcześniej ukończył zajęcia w Akademii Sztuki Wojennej. - Bez wątpienia były to jedne z tych szkoleń, które najwięcej mi dały. W ramach ćwiczeń zaproponowano między innymi, by każdy z nas był przez chwilę wojewodą w innym województwie w sytuacji kryzysowej, na wypadek wojny – ja akurat zostałem w tym zadaniu wojewodą lubelskim. Ważne było podejmowanie decyzji, instruktaż czy tworzenie zapasowych stanowisk kierowania - dodaje.
W szkoleniu uczestniczyli m.in. prezydent Torunia Paweł Gulewski, prezydent Włocławka Krzysztof Kukucki czy członek zarządu województwa Marek Wojtkowski.
