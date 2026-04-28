Reanimacja motorowerzysty w Ściborzu (pow. inowrocławski). Trafił LPR-em do szpitala [ZDJĘCIA] [AKTUALIZACJA]
Motorowerzysta z ciężkimi obrażeniami został przetransportowany śmigłowcem LPR do szpitala po wypadku w miejscowości Ściborze w powiecie inowrocławskim - dowiedziało się PR PiK. Kierujący jednośladem zderzył się z busem.
Do zdarzenia doszło ok. godz. 9. Na miejscu pracują trzy zastępy strażaków. Droga jest zablokowana. Policjanci kierują na objazdy.
Jak dowiedziało się PR PiK od policjantów z Inowrocławia, 54-latek, skręcając w lewo został potrącony przez wyprzedzającego go kierowcę busa, 51-latka. Kierowcy dostawczaka nic się nie stało, był trzeźwy.