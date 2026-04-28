Nie żyje motorowerzysta, który rano zderzył się z busem w powiecie inowrocławskim [ZDJĘCIA]

2026-04-28, 15:18 Dorota Witt/BN

Motorowerzysta z ciężkimi obrażeniami został przetransportowany śmigłowcem LPR do szpitala/Fot. KP PSP w Inowrocławiu

Do wypadku doszło ok. godz. 9 w Ściborzu. Policjanci wciąż pracują nad ustaleniem dokładnych okoliczności zdarzenia.

Po reanimacji - tuż po wypadku - udało się ustabilizować stan 54-latka na tyle, by śmigłowcem przetransportować go do szpitala. Niestety, po kilkugodzinnej walce medyków zmarł.



Jak dowiedziało się PR PiK od policjantów z Inowrocławia, 54-letni motorowerzysta, skręcając w lewo, został potrącony przez wyprzedzającego go kierowcę busa, 51-latka. Kierowcy dostawczaka nic się nie stało, był trzeźwy.