Nie żyje motorowerzysta, który rano zderzył się z busem w powiecie inowrocławskim [ZDJĘCIA]
Do wypadku doszło ok. godz. 9 w Ściborzu. Policjanci wciąż pracują nad ustaleniem dokładnych okoliczności zdarzenia.
Po reanimacji - tuż po wypadku - udało się ustabilizować stan 54-latka na tyle, by śmigłowcem przetransportować go do szpitala. Niestety, po kilkugodzinnej walce medyków zmarł.
Jak dowiedziało się PR PiK od policjantów z Inowrocławia, 54-letni motorowerzysta, skręcając w lewo, został potrącony przez wyprzedzającego go kierowcę busa, 51-latka. Kierowcy dostawczaka nic się nie stało, był trzeźwy.