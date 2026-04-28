Z naczepy ciężarówki na ul. Petersona wysypały się metalowe elementy. Kierowca ukarany mandatem

2026-04-28, 09:03 Dorota Witt, Bartosz Nawrocki/BN

Na terenie Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego z naczepy ciężarówki wysypały się metalowe elementy. Z tego powodu na ul. Petersona były utrudnienia, z powodu konieczności przeładowania towaru.

Jak przekazała PR PiK nadkom. Lidia Kowalska z bydgoskiej policji, 71-letni kierowca ciężarówki, włączając się do ruchu nie zachował ostrożności, przez co na łuku drogi ładunek spadł z naczepy. Z kolei sierż. sztab. Jakub Skrzypek z KMP w Bydgoszczy poinformował, że mężczyzna został ukarany mandatem w wysokości 500 złotych za niezabezpieczenie ładunku.



Nikomu nic się nie stało, w zdarzeniu nie brał udziału żaden inny uczestnik ruchu.