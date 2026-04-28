Nocny pożar w Mogilnie. W akcji brało udział 27 strażaków. Znamy wstępne przyczyny [ZDJĘCIA, WIDEO]

2026-04-28, 07:20 Patrycja Malinowska, Dorota Witt/BN, DW

Jak poinformowali Polskie Radio PiK strażacy - spłonął pustostan, konkretnie dach i sufit budynku/Fot. KP PSP MOGILNO

W poniedziałek ok. godz. 22 wybuchł pożar opuszczonego budynku przy ul. 900-lecia w Mogilnie. Akcja gaśnicza trwała do ok. godz. 4 nad ranem. Prawdopodobną przyczyną jest zaprószenie ognia - dowiedziało się PR PiK.

Jak poinformowali Polskie Radio PiK strażacy - spaliło się 50 metrów kwadratowych dachu pustostanu. Nikogo nie było w środku, nie ma poszkodowanych. Do akcji pojechało sześć zastępów strażaków. Pracę zakończyli ok. godz. 4 nad ranem.



Zaprószenie ognia było prawdopodobną przyczyną pożaru pustostanu w Mogilnie. Policjanci prowadzą postępowanie wyjaśniające w kierunku wykroczenia. W budynku przy ul. 900-lecia w zimne dni i noce przebywały osoby w kryzysie bezdomności, ale czas spędzały tam też grupki młodzieży. Policjanci będą ustalać, kto jest jego właścicielem.





