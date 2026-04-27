Ciało mężczyzny znaleziono w Wiśle we Włocławku. PR PiK dotarło do pierwszych ustaleń [AKTUALIZACJA]
W poniedziałek po południu w Wiśle, w rejonie Korabnik (części Włocławka) odnaleziono ciało mężczyzny. Na miejscu pracowały służby, które wyjęły zwłoki z wody. Trwają czynności zmierzające do ustalenia tożsamości zmarłego.
Informację o zdarzeniu służby otrzymały w poniedziałek (27 kwietnia) o godzinie 17:49 z Wojewódzkiego Centrum Koordynacji Ratownictwa Wodnego w Kruszwicy. Jak się okazało, ciało mężczyzny zauważył jeden z wędkarzy. Zwłoki dryfowały na wysokości Anwilu.
Pierwsze ustalenia wskazują, że ciało długo przebywało w wodzie. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura rejonowa. Po południu ma być znana data sekcji zwłok.