Dr Malwina Krajewska: Mali bohaterowie walczący z rakiem stoją za sukcesem zbiórki i streama Łatwoganga [Rozmowa Dnia]

2026-04-28, 08:56  Adriana Andrzejewska-Kuras/BN
Dr Malwina Krajewska/fot. Zdzisław Nawrat

Zbiórka na rzecz dzieci chorujących na raka, podopiecznych fundacji Cancer Fighters, przyniosła nadspodziewany sukces. Wielka w tym zasługa influencera Łatwoganga i rapera z Bydgoszczy, Bedoesa 2115, którzy zapoczątkowali transmisję na żywo w serwisie YouTube, zbierając pieniądze na ten cel. Dr Malwina Krajewska z UMK w Toruniu opowiedziała w „Rozmowie Dnia" o fenomenie młodego youtubera i o tym, co zmienił jego stream.

Przypomnijmy, inicjatywę Łatwoganga oraz Bedoesa 2115 zapoczątkował utwór „Ciągle tutaj jestem (diss na raka)” autorstwa rapera i jedenastoletniej Mai Mecan, która po raz trzeci zmaga się z ostrą białaczką szpikową. Streamer postanowił włączyć na YouTube transmisję na żywo, na której przez dziewięć dni słuchał wspomnianej piosenki. W tym czasie zbierano także pieniądze na rzecz podopiecznych fundacji Cancer Fighters. W sumie udało się zgromadzić ponad 250 milionów złotych.

Wciąż można wpłacać pieniądze na rzecz fundacji Cancer Fighters. Prowadzona jest na kilku platformach zbiórkowych, m.in. na siepomaga.pl. Link TUTAJ.

Dr Malwina Krajewska: Doświadczenia dzieci chorych na raka i ich autentyczność doprowadziły do sukcesu streama i zbiórki

Łatwogang oraz Bedoes 2115 sami przyznali, że nie spodziewali się tak wielkiego sukcesu zbiórki. Pierwotnym celem było zebranie 500 tysięcy złotych. W tym momencie liczba ta zbliża się do aż 300 milionów! Kto lub co stoi za tak wielkim osiągnięciem influencera i rapera? - Myślę, że iskierką, która rozpoczęła to niesamowite zjawisko jest Maja i ci wszyscy mali bohaterowie wideoklipu [który był puszczany przez wszystkie 9 dni streama - przyp. red.], którzy pokazują skrawek swoich doświadczeń - mówi dr Malwina Krajewska. - Pokazują swoje starania, to wizualizacja ich cierpienia. Bije od nich autentyczność, walczą o zdrowie, o szczęście i to wzbudza w nas potrzebę pomocy i bliskość - dodaje.

Sama piosenka Bedoesa i Mai Mecan, zdaniem gościa „Rozmowy Dnia", skutecznie skłoniła ludzi do wsparcia zbiórki. - Dzięki Bedoesowi możemy nieco doświadczyć tej opowieści, wiele osób mówi, że słowa tego utworu poruszają - to jeden z tych mechanizmów, który sprawia, że iskierka rozpaliła serca odbiorców, a także Łatwoganga, który postanowił rozpocząć livestream w tym szczytnym celu - uważa dr Malwina Krajewska.

Dr Malwina Krajewska: Potrzebujemy pozytywnych narracji

Gość „Rozmowy Dnia" uważa, że za sukcesem transmisji Łatwoganga stoi też to, że pokazuje tę pozytywną stronę Internetu. Mówi również, że w dobie negatywnych wiadomości związanych m.in. z konfliktami militarnymi, ale także popularności tzw. patostreamów ludzie potrzebują pozytywnych narracji. - Chcemy słuchać o czymś, co porusza nasze serca - przyznaje dr Malwina Krajewska.

Również łatwa metoda wsparcia zbiórki zmobilizowała ludzi do działania. - To przede wszystkim kod QR zamieszczony na streamie. Dzięki niemu możliwość zaangażowania się była naprawdę prosta - dodaje ekspert z UMK.

Cała „Rozmowa Dnia" poniżej.
INNE ROZMOWY DNIA

PR PiK Rozmowa Dnia - dr Malwina Krajewska

Olbrzym o dwóch nazwach i dwóch legendach czeka na turystów w lasach Wdeckiego Parku Krajobrazowego [zdjęcia]

Olbrzym o dwóch nazwach i dwóch legendach czeka na turystów w lasach Wdeckiego Parku Krajobrazowego [zdjęcia]

2026-04-28, 11:47
Trzymiesięczny areszt dla kobiety, która usłyszała zarzut zabójstwa męża - dowiedziało się PR PiK

Trzymiesięczny areszt dla kobiety, która usłyszała zarzut zabójstwa męża - dowiedziało się PR PiK

2026-04-28, 11:20
Miliony za nazwę festiwalu. Prezydent Gulewski chce finansować ToruńCAMERIMAGE

Miliony za nazwę festiwalu. Prezydent Gulewski chce finansować ToruńCAMERIMAGE

2026-04-28, 10:41
Reanimacja motorowerzysty w Ściborzu (pow. inowrocławski). Trafił LPR-em do szpitala [ZDJĘCIA] [AKTUALIZACJA]

Reanimacja motorowerzysty w Ściborzu (pow. inowrocławski). Trafił LPR-em do szpitala [ZDJĘCIA] [AKTUALIZACJA]

2026-04-28, 09:59
Majówka na rowerze Czemu nie Podpowiadamy, gdzie wyruszyć [Temat Tygodnia]

Majówka na rowerze? Czemu nie! Podpowiadamy, gdzie wyruszyć [Temat Tygodnia]

2026-04-28, 09:45
Z naczepy ciężarówki na ul. Petersona wysypały się metalowe elementy. Kierowca ukarany mandatem

Z naczepy ciężarówki na ul. Petersona wysypały się metalowe elementy. Kierowca ukarany mandatem

2026-04-28, 09:03
Nocny pożar w Mogilnie. W akcji brało udział 27 strażaków. Znamy wstępne przyczyny [ZDJĘCIA, WIDEO]

Nocny pożar w Mogilnie. W akcji brało udział 27 strażaków. Znamy wstępne przyczyny [ZDJĘCIA, WIDEO]

2026-04-28, 07:20
Jak zachęcać do siebie turystów Bydgoszcz świetnym przykładem

Jak zachęcać do siebie turystów? Bydgoszcz świetnym przykładem!

2026-04-28, 07:07
Ciało mężczyzny znaleziono w Wiśle we Włocławku. PR PiK dotarło do pierwszych ustaleń [AKTUALIZACJA]

Ciało mężczyzny znaleziono w Wiśle we Włocławku. PR PiK dotarło do pierwszych ustaleń [AKTUALIZACJA]

2026-04-27, 22:31

