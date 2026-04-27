Pierwszy taki robot operacyjny w regionie. Ma go Szpital we Włocławku

2026-04-27, 20:33 Radosław Jagieła/BN

Szpital we Włocławku pozyskał robota operacyjnego dla neurochirurgii/fot. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku

Szpital we Włocławku z nowoczesnym sprzętem dla neurochirurgii. Placówka, jako pierwsza w regionie i czwarta w Polsce, pozyskała robota operacyjnego MAZOR X.

- Składa się on z trzech różnych komponentów - mówi Bartłomiej Kucharczyk, inspektor ds. komunikacji społecznej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Włocławku. - Jest ramię „O”, jest sam robot oraz tak zwana neuronawigacja. Te wszystkie trzy elementy składają się na system robotyczny dla neurochirurgii, dzięki któremu te bardzo ważne, a jednocześnie bardzo trudno operacje związane czy z mózgiem, czy z kręgosłupem będą dużo bardziej precyzyjne i bezpieczne dla pacjentów - dodaje. Pierwsze szkolenia zaplanowano na koniec maja, czerwiec i lipiec.







Przypomnijmy, że wcześniej szpital zakupił też robota chirurgicznego Da Vinci. Poza tym placówka inwestuje również w diagnostykę - w ostatnim czasie trafiły tam nowe aparaty USG, sprzęt do badania oczu i urządzenie do dokładniejszej diagnostyki zmian w piersiach.



Docelowo szpital - w ramach Krajowego Planu Odbudowy - zostanie wyposażony w ponad 240 nowych urządzeń o wartości prawie 48 milionów złotych.