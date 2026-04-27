Utrudnienia na DK25 pod Strzelnem. Ładunek przebił kabinę ciężarówki

2026-04-27, 18:28 Katarzyna Bogucka/BN

Ładunek przebił kabinę ciężarówki na DK25. Doszło od wycieku oleju napędowego/fot. KP PSP Mogilno

Źle zabezpieczony ładunek przebił kabinę ciężarówki. Z tego powodu na DK25 w Strzelnie Klasztornym (pow. mogileński) są utrudnienia.

Do zdarzenia doszło o godz. 16:30, na odcinku Strzelno – Inowrocław. Jak wynika ze wstępnych ustaleń Punktu Informacji Drogowej, kierowca samochodu ciężarowego gwałtownie zahamował. W wyniku tego źle zabezpieczony ładunek przemieścił się i przebił kabinę pojazdu, unieruchamiając ciężarówkę. Jak dowiedziało się PR PiK, chodzi o konstrukcję stalową. Teraz musi zostać przeniesiona na inny pojazd.



Kierowcy ciężarówki nic się nie stało. W wyniku zdarzenia doszło do wycieku oleju napędowego, z powodu rozszczelnienia układu paliwowego przez przewożoną konstrukcję stalową. W miejscu zdarzenia obowiązuje ruch wahadłowy. Utrudnienia mogą potrwać do ok. godz. 19:30.