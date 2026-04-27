Utrudnienia na DK25 pod Strzelnem. Ładunek przebił kabinę ciężarówki

2026-04-27, 18:28  Katarzyna Bogucka/BN
Ładunek przebił kabinę ciężarówki na DK25. Doszło od wycieku oleju napędowego/fot. KP PSP Mogilno

Źle zabezpieczony ładunek przebił kabinę ciężarówki. Z tego powodu na DK25 w Strzelnie Klasztornym (pow. mogileński) są utrudnienia.

Do zdarzenia doszło o godz. 16:30, na odcinku Strzelno – Inowrocław. Jak wynika ze wstępnych ustaleń Punktu Informacji Drogowej, kierowca samochodu ciężarowego gwałtownie zahamował. W wyniku tego źle zabezpieczony ładunek przemieścił się i przebił kabinę pojazdu, unieruchamiając ciężarówkę. Jak dowiedziało się PR PiK, chodzi o konstrukcję stalową. Teraz musi zostać przeniesiona na inny pojazd.

Kierowcy ciężarówki nic się nie stało. W wyniku zdarzenia doszło do wycieku oleju napędowego, z powodu rozszczelnienia układu paliwowego przez przewożoną konstrukcję stalową. W miejscu zdarzenia obowiązuje ruch wahadłowy. Utrudnienia mogą potrwać do ok. godz. 19:30.

Pierwszy taki robot operacyjny w regionie. Ma go Szpital we Włocławku

Pierwszy taki robot operacyjny w regionie. Ma go Szpital we Włocławku

2026-04-27, 20:33
Niespokojne popołudnie na drogach regionu. Wypadki, kolizje i pożar auta [zdjęcia]

Niespokojne popołudnie na drogach regionu. Wypadki, kolizje i pożar auta [zdjęcia]

2026-04-27, 19:12
Inowrocław chce zaciągnąć wielomilionową pożyczkę. Emocje wzbudził też temat darmowej komunikacji miejskiej

Inowrocław chce zaciągnąć wielomilionową pożyczkę. Emocje wzbudził też temat darmowej komunikacji miejskiej

2026-04-27, 18:12
Akt oskarżenia za próbę rozboju w Skępem. Sprawcy grozi do 20 lat więzienia

Akt oskarżenia za próbę rozboju w Skępem. Sprawcy grozi do 20 lat więzienia

2026-04-27, 17:37
Jakie są pilne potrzeby onkologii dziecięcej Prof. Jan Styczyński mówi, na co należałoby wydać 250 milionów złotych

Jakie są pilne potrzeby onkologii dziecięcej? Prof. Jan Styczyński mówi, na co należałoby wydać 250 milionów złotych

2026-04-27, 17:00
Uciekał samochodem przed policją. Padły strzały. Są zarzuty

Uciekał samochodem przed policją. Padły strzały. Są zarzuty

2026-04-27, 16:29
Śladami Jana Pawła II po Borach Tucholskich: Gródek i Leosia [zdjęcia]

Śladami Jana Pawła II po Borach Tucholskich: Gródek i Leosia [zdjęcia]

2026-04-27, 15:25
Pięć osób, w tym dziecko i kobieta w ciąży w szpitalu po wypadku w powiecie włocławskim. Znamy przyczyny

Pięć osób, w tym dziecko i kobieta w ciąży w szpitalu po wypadku w powiecie włocławskim. Znamy przyczyny

2026-04-27, 15:17
Kto strzelał z broni pod Kruszwicą W sprawę zaangażowała się Żandarmeria Wojskowa [nowe fakty]

Kto strzelał z broni pod Kruszwicą? W sprawę zaangażowała się Żandarmeria Wojskowa [nowe fakty]

2026-04-27, 13:50

