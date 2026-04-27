Niespokojne popołudnie na drogach regionu. Wypadki, kolizje i pożar auta [zdjęcia]

2026-04-27, 19:12  Katarzyna Bogucka/Patryk Głowacki/BN
Pożar na DK 95 w Grudziądzu/fot. KM PSP Grudziądz/Facebook

Poniedziałkowe popołudnie, choć słoneczne, to jednak niebezpieczne. Na regionalnych drogach doszło do kilku zdarzeń. Nie obyło się bez rannych, w tym dzieci.

Na naszej stronie pisaliśmy już o wypadku z udziałem aut osobowych w miejscowości Rabinowo (pow. włocławski). Do szpitala przetransportowano pięć osób, w tym dziecko i kobietę w ciąży. O przyczynach informujemy TUTAJ.

O godz. 9:42 na DK 95 w Grudziądzu doszło do pożaru samochodu osobowego.

Z kolei o godz. 15:56, na DK 15 w miejscowości Brzeźno (gm. Lubicz) zderzyły się trzy osobówki. Trzy osoby poszkodowane zostały zabrane przez Zespół Ratownictwa Medycznego do szpitala.

Do dwóch incydentów doszło również w Bydgoszczy. Na ul. Fordońskiej, jadąc w stronę miasta, kolizję „zaliczyły” dwa samochody osobowe. Jak przekazała PR PiK nadkom. Lidia Kowalska z KMP w Bydgoszczy, kierowcy porozumieli się między sobą. Z tego powodu policja nie zajmuje się już tą sprawą.

Natomiast o godz. 15:51, przy wjeździe na Most Pomorski od strony Ronda Toruńskiego kierowca volkswagena, wyjeżdżający z parkingu pobliskiego hipermarketu, nie uwzględnił znaku pierwszeństwa przejazdu i uderzył w prawidłowo jadącą mazdę. Kobieta kierująca tym samochodem została zabrana do szpitala na badania. Oboje kierowcy byli trzeźwi. O kwalifikacji tego zdarzenia policja zdecyduje po zakończeniu szpitalnych badań.

Pożar na DK 95 w Grudziądzu/fot. KM PSP Grudziądz/Facebook Zderzenie na DK 15 w Brzeźnie (gm. Lubicz)/fot. KM PSP Toruń Zderzenie dwóch osobówek przed wjazdem na Most Pomorski/fot. ITS Bydgoszcz Kolizja z udziałem dwóch aut osobowych na ul. Fordońskiej/fot. Patryk Głowacki

