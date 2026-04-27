Jakie są pilne potrzeby onkologii dziecięcej? Prof. Jan Styczyński mówi, na co należałoby wydać 250 milionów złotych

2026-04-27, 17:00  Katarzyna Bogucka/BN
Prof. Jan Styczyński/fot. Radosław Łączkowski/Archiwum

Prof. Jan Styczyński, kierownik Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii Szpitala im. Jurasza oraz krajowy konsultant w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej uważa, że ponad ćwierć miliona złotych, które zebrał na swoim streamie Łatwogang, należałoby wydać w trzech obszarach.

Rzecz jasna, chodzi o potrzeby onkologii dziecięcej. - Po pierwsze pomyślałbym o tym, jakie są potrzeby inwestycyjne lokalowe w poszczególnych klinikach - mówi lekarz.

Prof. Jan Styczyński wspomniał też o ulepszeniu diagnostyki w zakresie leczenia nowotworów u dzieci. - Nowoczesna diagnostyka na poziomie światowym w onkologii dziecięcej i nie tylko to jest przede wszystkim dokładna diagnostyka histopatologiczna z weryfikacją i diagnostyka molekularna - dodaje.

Jako trzecią pilną potrzebę lekarz wskazał przeznaczenie pieniędzy na innowacyjne terapie, które nie są refundowane przez NFZ.

Na nowotwory zapada w Polsce od około 1100 do 1200 dzieci rocznie.

Prof. Jan Styczyński mówi o tym, na co wydałby 250 milionów złotych w zakresie onkologii dziecięcej

Prof. Jan Styczyński o akcjach dla służby zdrowia

Najczęściej czytane

Archiwum

kwiecień 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
3031010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930010203
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę