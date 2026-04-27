Jakie są pilne potrzeby onkologii dziecięcej? Prof. Jan Styczyński mówi, na co należałoby wydać 250 milionów złotych

2026-04-27, 17:00 Katarzyna Bogucka/BN

Prof. Jan Styczyński, kierownik Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii Szpitala im. Jurasza oraz krajowy konsultant w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej uważa, że ponad ćwierć miliona złotych, które zebrał na swoim streamie Łatwogang, należałoby wydać w trzech obszarach.

Rzecz jasna, chodzi o potrzeby onkologii dziecięcej. - Po pierwsze pomyślałbym o tym, jakie są potrzeby inwestycyjne lokalowe w poszczególnych klinikach - mówi lekarz.



Prof. Jan Styczyński wspomniał też o ulepszeniu diagnostyki w zakresie leczenia nowotworów u dzieci. - Nowoczesna diagnostyka na poziomie światowym w onkologii dziecięcej i nie tylko to jest przede wszystkim dokładna diagnostyka histopatologiczna z weryfikacją i diagnostyka molekularna - dodaje.



Jako trzecią pilną potrzebę lekarz wskazał przeznaczenie pieniędzy na innowacyjne terapie, które nie są refundowane przez NFZ.



Na nowotwory zapada w Polsce od około 1100 do 1200 dzieci rocznie.