Pięć osób, w tym dziecko i kobieta w ciąży w szpitalu po wypadku w powiecie włocławskim. Znamy przyczyny

2026-04-27, 15:17 Radosław Jagieła/BN

Wypadek w Rabinowie (pow. włocławski)/fot. KP PSP Włocławek

Do groźnego wypadku z udziałem dwóch osobówek doszło w Rabinowie w powiecie włocławskim. Łącznie podróżowało pięć osób i wszystkie, w tym dziecko i kobieta w ciąży, trafiły do szpitala. PR PiK poznało wstępne przyczyny tego incydentu.

Do zdarzenia doszło w poniedziałek po godz. 14:00. Na miejscu zdarzenia interweniowały trzy zastępy straży pożarnej, zespoły ratownictwa medycznego oraz śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.



PR PiK dotarło do wstępnych przyczyn wypadku. - Kierująca jednym z pojazdów, wyjeżdżając z drogi podporządkowanej nie ustąpiła pierwszeństwa hyundaiowi - mówi młodszy aspirant Tomasz Tomaszewski z Komendy Miejskiej Policji we Włocławku.



W tym momencie nie jest znany stan zdrowia poszkodowanych osób.