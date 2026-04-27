Pięć osób, w tym dziecko i kobieta w ciąży w szpitalu po wypadku w powiecie włocławskim. Znamy przyczyny
Do groźnego wypadku z udziałem dwóch osobówek doszło w Rabinowie w powiecie włocławskim. Łącznie podróżowało pięć osób i wszystkie, w tym dziecko i kobieta w ciąży, trafiły do szpitala. PR PiK poznało wstępne przyczyny tego incydentu.
Do zdarzenia doszło w poniedziałek po godz. 14:00. Na miejscu zdarzenia interweniowały trzy zastępy straży pożarnej, zespoły ratownictwa medycznego oraz śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.
PR PiK dotarło do wstępnych przyczyn wypadku. - Kierująca jednym z pojazdów, wyjeżdżając z drogi podporządkowanej nie ustąpiła pierwszeństwa hyundaiowi - mówi młodszy aspirant Tomasz Tomaszewski z Komendy Miejskiej Policji we Włocławku.
W tym momencie nie jest znany stan zdrowia poszkodowanych osób.