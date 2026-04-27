Akt oskarżenia za próbę rozboju w Skępem. Sprawcy grozi do 20 lat więzienia
Do Sądu Okręgowego we Włocławku trafił akt oskarżenia przeciwko mężczyźnie o inicjałach K. D., który, według śledczych, próbował dokonać rozboju na ekspedientce sklepu spożywczego w Skępem (pow. lipnowski). Napastnik groził kobiecie nożem.
Do zdarzenia doszło 27 stycznia 2026 roku. Z ustaleń śledczych wynika, że mężczyzna wszedł do sklepu spożywczego i, trzymając w dłoni nóż skierowany w stronę ekspedientki, próbował zmusić ją do wydania mu pieniędzy.
Do rozboju jednak nie doszło. Zachowanie pokrzywdzonej spłoszyło napastnika, który nie zrealizował swojego zamiaru.
Prokuratura zakwalifikowała czyn jako usiłowanie rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Wobec oskarżonego zastosowano środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym – zakaz opuszczania kraju, dozór policyjny, a także zakaz kontaktowania się i zbliżania do pokrzywdzonych.
Mężczyźnie grozi kara od 3 do 20 lat pozbawienia wolności.