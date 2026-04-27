Zarzut zabójstwa męża dla 27-latki spod Grudziądza. Kobieta była pod wpływem alkoholu

2026-04-27, 12:45 Marcin Doliński / TB

Wracamy do tragedii w podgrudziądzkiej Grucie, gdzie w niedzielę (26.04.) od ciosu nożem zginął mężczyzna.

Zarzut zabójstwa męża usłyszała 27-letnia Anna H. - dowiedział się reporter Polskiego Radia PiK. Zdarzenie miało miejsce w nocy z soboty na niedzielę (25-26.04.) w jednym z domów w Grucie niedaleko Grudziądza.



- Doszło tam do ugodzenia nożem mężczyzny w jego mieszkaniu - mówi prokurator Magdalena Chodyna. - 27-letnia Anna H. została zatrzymana jeszcze na miejscu zdarzenia. Sekcja zwłok wykazała, że do zgonu jej męża doszło w wyniku odniesionej przez niego jednej rany kłutej, która spowodowała wstrząs hipowolemiczny.



Kobiecie postawiony zarzut pozbawienia życia 28-letniego mężczyzny. W chwili zdarzenia była pod wpływem alkoholu. Prokurator będzie wnioskował o tymczasowy areszt.