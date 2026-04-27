Kto strzelał z broni pod Kruszwicą? W sprawę zaangażowała się Żandarmeria Wojskowa [nowe fakty]

2026-04-27, 13:50 Marcin Glapiak / TB

Żandarmeria Wojskowa również bada sprawę. / Fot. Zdjęcie ilustracyjne/Żandarmeria Wojskowa/X

Mamy nowe informacje w sprawie sobotnich (25.04) strzałów w Sławsku Wielkim. W związku z tym wydarzeniem zatrzymano 49-letniego mężczyznę.

Jak dowiedziało się Polskie Radio PiK śledztwo w tej sprawie przejmuje już Prokuratura Rejonowa w Inowrocławiu, która najprawdopodobniej będzie wnioskować o areszt tymczasowy dla 49-latka. Mężczyzna ma jeszcze dziś (27.04.), najpóźniej jutro usłyszeć zarzuty.



Przypomnijmy - do zdarzenia doszło w sobotę około godziny 19. Jak wynika ze wstępnych ustaleń policji, 49-letni mężczyzna, przebywając na terenie swojej posesji, miał oddać strzał w stronę pojazdu kierowanego przez 47-latka. W czasie przeszukania mieszkania mężczyzny, funkcjonariusze zabezpieczyli sześć jednostek broni oraz jedną broń czarnoprochową. Strzelający miał pozwolenie na broń.



W sprawę zaangażowała się również Żandarmeria Wojskowa. Dlaczego? Z nieoficjalnych informacji PR PiK wynika, że strzelający 49-latek to czynny pracownik wojska, a 47-latek, do którego strzelano, to emerytowany wojskowy.