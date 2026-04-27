Kto strzelał z broni pod Kruszwicą? W sprawę zaangażowała się Żandarmeria Wojskowa [nowe fakty]

2026-04-27, 13:50  Marcin Glapiak / TB
Żandarmeria Wojskowa również bada sprawę. / Fot. Zdjęcie ilustracyjne/Żandarmeria Wojskowa/X

Mamy nowe informacje w sprawie sobotnich (25.04) strzałów w Sławsku Wielkim. W związku z tym wydarzeniem zatrzymano 49-letniego mężczyznę.

Jak dowiedziało się Polskie Radio PiK śledztwo w tej sprawie przejmuje już Prokuratura Rejonowa w Inowrocławiu, która najprawdopodobniej będzie wnioskować o areszt tymczasowy dla 49-latka. Mężczyzna ma jeszcze dziś (27.04.), najpóźniej jutro usłyszeć zarzuty.

Przypomnijmy - do zdarzenia doszło w sobotę około godziny 19. Jak wynika ze wstępnych ustaleń policji, 49-letni mężczyzna, przebywając na terenie swojej posesji, miał oddać strzał w stronę pojazdu kierowanego przez 47-latka. W czasie przeszukania mieszkania mężczyzny, funkcjonariusze zabezpieczyli sześć jednostek broni oraz jedną broń czarnoprochową. Strzelający miał pozwolenie na broń.

W sprawę zaangażowała się również Żandarmeria Wojskowa. Dlaczego? Z nieoficjalnych informacji PR PiK wynika, że strzelający 49-latek to czynny pracownik wojska, a 47-latek, do którego strzelano, to emerytowany wojskowy.

Relacja Marcina Glapiaka

Jakie są pilne potrzeby onkologii dziecięcej? Prof. Jan Styczyński mówi, na co należałoby wydać 250 milionów złotych

Uciekał samochodem przed policją. Padły strzały. Są zarzuty

Śladami Jana Pawła II po Borach Tucholskich: Gródek i Leosia [zdjęcia]

Pięć osób, w tym dziecko i kobieta w ciąży w szpitalu po wypadku w powiecie włocławskim. Znamy przyczyny

Zarzut zabójstwa męża dla 27-latki spod Grudziądza. Kobieta była pod wpływem alkoholu

Wypadek na placu budowy w Płużnicy. Mężczyzna spadł z rusztowania

Kierowca był pijany, a pasażer miał przy sobie narkotyki i był poszukiwany

Potrącenie rowerzystki w bydgoskim Fordonie. Kobietę przewieziono do szpitala

„Żeby wychować czwórkę dzieci, potrzebna jest sieć przyjaciół" mówi mama Emmy, Nadii, Bruna i Noego

