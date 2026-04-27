Kto strzelał z broni pod Kruszwicą? W sprawę zaangażowała się Żandarmeria Wojskowa [nowe fakty]

Żandarmeria Wojskowa również bada sprawę. / Fot. Zdjęcie ilustracyjne/Żandarmeria Wojskowa/X
Mamy nowe informacje w sprawie sobotnich (25.04) strzałów w Sławsku Wielkim. W związku z tym wydarzeniem zatrzymano 49-letniego mężczyznę.
Jak dowiedziało się Polskie Radio PiK śledztwo w tej sprawie przejmuje już Prokuratura Rejonowa w Inowrocławiu, która najprawdopodobniej będzie wnioskować o areszt tymczasowy dla 49-latka. Mężczyzna ma jeszcze dziś (27.04.), najpóźniej jutro usłyszeć zarzuty.
Przypomnijmy - do zdarzenia doszło w sobotę około godziny 19. Jak wynika ze wstępnych ustaleń policji, 49-letni mężczyzna, przebywając na terenie swojej posesji, miał oddać strzał w stronę pojazdu kierowanego przez 47-latka. W czasie przeszukania mieszkania mężczyzny, funkcjonariusze zabezpieczyli sześć jednostek broni oraz jedną broń czarnoprochową. Strzelający miał pozwolenie na broń.
W sprawę zaangażowała się również Żandarmeria Wojskowa. Dlaczego? Z nieoficjalnych informacji PR PiK wynika, że strzelający 49-latek to czynny pracownik wojska, a 47-latek, do którego strzelano, to emerytowany wojskowy.
Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności
Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione. Rozumiem i wchodzę na stronę