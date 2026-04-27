Potrącenie rowerzystki w bydgoskim Fordonie. Kobietę przewieziono do szpitala

2026-04-27, 09:29 Agata Raczek / TB

Policja ustala okoliczności porannego zdarzenia, do którego doszło po godz. 7 na skrzyżowaniu ul. Akademickiej i ul. Rejewskiego.

- Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 40-letni kierujący Volkswagenem podczas zmiany kierunku jazdy, nie ustąpił pierwszeństwa prawidłowo przejeżdżającej przez przejazd 47-letniej rowerzystce - mówi sierż. sztab. Jakub Skrzypek, rzecznik bydgoskich policjantów.



Kobieta została przewieziona do szpitala na badania. Kierowca był trzeźwy.