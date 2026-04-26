Dokładnie zbadali bydgoską „Łuczniczkę” i okazało się, że... nosi sandały

Eksperci zeskanowali „Łuczniczkę” i teraz jej model 3D można oglądać w internecie/ Fot. Emilia Rębas-Gładziejewska
Jedną z najbardziej rozpoznawalnych bydgoskich rzeźb wzięli pod lupę specjaliści z toruńskiego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Naukowcy prześwietlili posąg z inicjatywy Stowarzyszenia Metropolia Bydgoska.
Eksperci zeskanowali „Łuczniczkę” i teraz jej model 3D można oglądać w internecie. Dzięki temu będzie dostępna dla większej liczby odbiorców.
- Cyfrową replikę będzie można wykorzystać także w celach edukacyjnych, badawczych i artystycznych - mówią przedstawiciele organizacji. Podkreślają, że to pierwszy bydgoski pomnik, który prezentowany jest w tej formie, ale na świecie takich inicjatyw nie brakuje, także w największych muzeach.
- Chodzi o to, aby symbol naszego miasta również został upowszechniony w sferze cyfrowego świata - mówi Piotr Cyprys, przewodniczący Stowarzyszenia Metropolia Bydgoska. - Mamy jej wizerunek cyfrowy i można go sobie bardzo mocno powiększyć, dzięki temu widoczne stały się detale, np. sandały rzymskie, które „Łuczniczka” ma na stopach - dodaje.
Teraz cyfrową replikę rzeźby można oglądać na całym świecie. Jej trójwymiarowy wizerunek dostępny jest do pobrania na stronie Młynów Rothera.
„Łuczniczka” autorstwa berlińskiego artysty, Ferdinanda Lepckego jest wykonana z brązu. Powstała około 1908 roku i jest jedną z najstarszych zachowanych rzeźb w Bydgoszczy oraz jednym z symboli miasta. Przedstawia postać kobiety w klasycznej pozie, napinającej łuk. Dzieło zostało sfinansowane przez bydgoskiego bankiera i filantropa Lewina Louisa Aronsohna i trafiło do miasta dzięki staraniom ówczesnego burmistrza Hugo Wolffa.
Rzeźba znajduje się w parku Kochanowskiego, naprzeciw Teatru Polskiego. Więcej w relacji Tatiany Adonis - poniżej.
Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności
Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione. Rozumiem i wchodzę na stronę