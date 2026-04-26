Kiermasz charytatywny na rzecz bezdomnych i chorych kotów w Toruniu

2026-04-26, 21:30  Michał Zaręba/DW
W Toruniu odbył się Kiermasz charytatywny na rzecz bezdomnych i chorych kotów/Fot. Michał Zaręba

Miłośnicy kotów zgromadzili się w centrum handlowym Nowe Bielawy w Toruniu. Akcję zorganizowała Fundacja KOT - Koty Otoczone Troską.

- Działamy głównie w ramach sterylizacji i kastracji kotów wolno żyjących. Przyjmujemy też pod opiekę różne koty, w zależności od potrzeb. Prowadzimy domy tymczasowe, w których koty mają szansę na socjalizację, przez co są w stanie szybciej, łatwiej znaleźć dom - mówią wolontariuszki fundacji.

Na kiermasz przyszli ci, którym los kotów nie jest obojętny.

- Zawsze bierzemy koty ze schroniska, za każdym razem wybieramy najbrzydszego, bo obawiamy się, że nikt go nie będzie chciał. Zazwyczaj ludzie adoptują ładne zwierzęta. Wszystkie zasługują na miłość - usłyszał reporter Polskiego Radia PiK.

Więcej w relacji Michała Zaręby.

Relacja Michała Zaręby

Toruń
Region

Miłośnicy roślin opanowali Bydgoszcz. Na Festiwalu Roślin kwitło wszystko [zdjęcia]

Miłośnicy roślin opanowali Bydgoszcz. Na Festiwalu Roślin kwitło wszystko [zdjęcia]

2026-04-26, 22:20
Czworonożne piękności w Inowrocławiu. Byliśmy Wystawie Psów Rasowych

Czworonożne piękności w Inowrocławiu. Byliśmy Wystawie Psów Rasowych

2026-04-26, 21:30
Śmiertelny wypadek samochodowy w Kujawsko-Pomorskiem

Śmiertelny wypadek samochodowy w Kujawsko-Pomorskiem

2026-04-26, 18:47
13-letni chłopiec trafił do szpitala po wypadku na hulajnodze elektrycznej

13-letni chłopiec trafił do szpitala po wypadku na hulajnodze elektrycznej

2026-04-26, 18:13
Dokładnie zbadali bydgoską Łuczniczkę i okazało się, że... nosi sandały

Dokładnie zbadali bydgoską „Łuczniczkę” i okazało się, że... nosi sandały

2026-04-26, 18:00
Tłumy Bydgoszczan i turystów bawiły się na Pikniku Kazimierza Wielkiego [ZDJĘCIA]

Tłumy Bydgoszczan i turystów bawiły się na Pikniku Kazimierza Wielkiego [ZDJĘCIA]

2026-04-26, 17:30
Pod Kruszwicą padły strzały, pociski uszkodziły pojazd. Policjanci wyjaśniają sprawę

Pod Kruszwicą padły strzały, pociski uszkodziły pojazd. Policjanci wyjaśniają sprawę

2026-04-26, 16:48
Strażacy z Radziejowa wsparli akcję Łatwoganga. Jeden ogolił głowę, razem pomogli dzieciom [wideo]

Strażacy z Radziejowa wsparli akcję Łatwoganga. Jeden ogolił głowę, razem pomogli dzieciom [wideo]

2026-04-26, 13:43
Pilnie potrzebny bliźniak genetyczny dla 52-letniego Bydgoszczanina

Pilnie potrzebny bliźniak genetyczny dla 52-letniego Bydgoszczanina

2026-04-26, 13:26

Najczęściej czytane

Archiwum

kwiecień 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
3031010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930010203
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę