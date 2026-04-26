Kiermasz charytatywny na rzecz bezdomnych i chorych kotów w Toruniu

2026-04-26, 21:30 Michał Zaręba/DW

W Toruniu odbył się Kiermasz charytatywny na rzecz bezdomnych i chorych kotów/Fot. Michał Zaręba

Miłośnicy kotów zgromadzili się w centrum handlowym Nowe Bielawy w Toruniu. Akcję zorganizowała Fundacja KOT - Koty Otoczone Troską.

- Działamy głównie w ramach sterylizacji i kastracji kotów wolno żyjących. Przyjmujemy też pod opiekę różne koty, w zależności od potrzeb. Prowadzimy domy tymczasowe, w których koty mają szansę na socjalizację, przez co są w stanie szybciej, łatwiej znaleźć dom - mówią wolontariuszki fundacji.



Na kiermasz przyszli ci, którym los kotów nie jest obojętny.



- Zawsze bierzemy koty ze schroniska, za każdym razem wybieramy najbrzydszego, bo obawiamy się, że nikt go nie będzie chciał. Zazwyczaj ludzie adoptują ładne zwierzęta. Wszystkie zasługują na miłość - usłyszał reporter Polskiego Radia PiK.



Więcej w relacji Michała Zaręby.



