Wyjątkowa akcja strażaków z Radziejowa. Jeden ogolił głowę, wszyscy inni wpłacali pieniądze, żeby pomóc dzieciom [wideo]

2026-04-26, 13:43 Dorota Witt/Michał Zaręba

- Samo wykonanie wyzwania sprawiło wszystkim ogrom radości - zapewniają strażacy/Fot. KP PSP w Radziejowie, Facebook, zrzut ekranu

Udało się zebrać więcej niż zakładano - dzięki pomysłowi mł. ogn. Patryka Wojciechowskiego z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radziejowie wpłacono 5700 zł na akcję charytatywną.

To strażacka cegiełka dołożona do głośnej zbiórki influencera i tiktokera Łatwoganga. Od tygodnia prowadzi na You Tubie transmisję pod hasłem: „Słucham 9 dni dissu na raka, żeby pomóc dzieciom z Fundacji Cancer Fighters".



Kiedy zaczynaliśmy pracować nad tym materiałem, na liczniku zbiórki było już prawie 129 milionów złotych.



- Na wczorajszej służbie, podczas wspólnego oglądania streamu „Słucham 9 dni dissu na raka, żeby pomóc dzieciom z Fundacji Cancer Fighters", padła spontaniczna propozycja ogolenia głowy w szczytnym celu. Mł. ogn. Patryk Wojciechowski, oficer prasowy KP PSP w Radziejowie, zadeklarował wykonanie wyzwania po osiągnięciu określonej kwoty wpłaconej przez funkcjonariuszy. Ustalony cel został nie tylko osiągnięty, ale również przekroczony — łącznie udało się wpłacić 5700 zł - informują strażacy z Radziejowa.



PR PiK zapytało strażaka, dlaczego zgolił głowę.



- Jestem ojcem, wielu chłopaków z komendy również ma dzieci, dlatego takie akcje bardzo nas poruszają - powiedział reporterowi Polskiego Radia PiK mł. ogn. Patryk Wojciechowski.



Więcej w relacji Michała Zaręby - poniżej.



Kiedy kończyliśmy pracę nad tym materiałem, licznik zbiórki przekroczył 131 milionów złotych.



Finał zbiórki zapowiadany jest na godz. 16.




