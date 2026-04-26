Tłumy Bydgoszczan i turystów bawiły się na Pikniku Kazimierza Wielkiego [ZDJĘCIA]

2026-04-26, 17:30 Tatiana Adonis/DW

Piknik Kazimierza Wielkiego zorganizowano z okazji 20-lecia UKW i 680 urodzin Bydgoszczy/Fot. Tatiana Adonis

Można było wejść do wirtualnego świata, na kilka minut zostać prezydentem, wdrapać się na strażacki wysięgnik oraz wziąć udział w eksperymentach i pokonać sportowy tor przeszkód - to wszystko na Pikniku Kazimierza Wielkiego na bydgoskiej Wyspie Młyńskiej.

Wydarzenie zorganizowano z okazji 20-lecia UKW i 680 urodzin Bydgoszczy. Atrakcje przygotowało wiele instytucji. Wykładowcy i studenci z wydziału fizyki UKW udowadniali gościom, że nauka może być zabawą, a fizyka nie jest straszna.



- Wręcz przeciwnie, bez niej nie ma życia - mówi opiekunka stoiska. - Proponujemy zabawę z ciekłym azotem, suchym lodem, układanie figur dźwiękiem - dodaje.



Dzieci mogły też m.in. wspinać się na strażacki wysięgnik, porozmawiać z policjantami, wziąć udział w zabawach manualnych. Nie zabrakło historii.



- Jesteśmy rycerzami z zamku w Bytowie. Bytów tak samo jak Bydgoszcz obchodzi w tym roku 680-lecie. Mamy pancerze pochodzące z drugiej połowy XIV wieku - prezentowali się rekonstruktorzy historyczni.



Piknik przyciągnął tłumy mieszkańców i gości. Więcej w relacji Tatiany Adonis - poniżej.