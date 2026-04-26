Pilnie potrzebny bliźniak genetyczny dla 52-letniego Bydgoszczanina. Można się zgłosić do bazy dawców szpiku

2026-04-26, 13:26 Tatiana Adonis/DW

Akcja rejestracji potencjalnych dawców szpiku odbywa się w Galerii Pomorskiej. Potrwa do 20./Fot. Tatiana Adonis

- Warto podjąć decyzję i dołączyć do grupy potencjalnych dawców szpiku - przekonują przedstawiciele Fundacji DKMS. Dziś jej wolontariuszy można spotkać w Bydgoszczy, gdzie zorganizowali akcję rejestracji.

Chodzi o znalezienie bliźniaka genetycznego dla 52-letniego pana Marka. Bydgoszczanin do niedawna prowadził życie pełne pasji, ale od ponad pół roku walczy z białaczką. Aby wrócić do zdrowia, potrzebuje przeszczepu szpiku. Rejestracja w bazie dawców może uratować mu życie, podobnie jak tysiącom innych chorych.



- Mój szwagier parę lat temu oddawał szpik kostny, uratował komuś życie, to dało mi impuls, by też się zapisać w bazie dawców - mówiła jedna z Bydgoszczanek.



Natalia Banasik z Fundacji DKMS podkreśla, że liczy się rozwijanie bazy.



- Jesteśmy tutaj dziś dla Marka, opowiadamy jego historię, ale działamy dla wszystkich pacjentów. Powiększamy bazę i zachęcamy potencjalnych dawców do tego, żeby się rejestrowali dla wszystkich chorych - mówi.



Akcja rejestracji potencjalnych dawców szpiku odbywa się w Galerii Pomorskiej. Potrwa do 20.