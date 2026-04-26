Pilnie potrzebny bliźniak genetyczny dla 52-letniego Bydgoszczanina. Można się zgłosić do bazy dawców szpiku
- Warto podjąć decyzję i dołączyć do grupy potencjalnych dawców szpiku - przekonują przedstawiciele Fundacji DKMS. Dziś jej wolontariuszy można spotkać w Bydgoszczy, gdzie zorganizowali akcję rejestracji.
Chodzi o znalezienie bliźniaka genetycznego dla 52-letniego pana Marka. Bydgoszczanin do niedawna prowadził życie pełne pasji, ale od ponad pół roku walczy z białaczką. Aby wrócić do zdrowia, potrzebuje przeszczepu szpiku. Rejestracja w bazie dawców może uratować mu życie, podobnie jak tysiącom innych chorych.
- Mój szwagier parę lat temu oddawał szpik kostny, uratował komuś życie, to dało mi impuls, by też się zapisać w bazie dawców - mówiła jedna z Bydgoszczanek.
Natalia Banasik z Fundacji DKMS podkreśla, że liczy się rozwijanie bazy.
- Jesteśmy tutaj dziś dla Marka, opowiadamy jego historię, ale działamy dla wszystkich pacjentów. Powiększamy bazę i zachęcamy potencjalnych dawców do tego, żeby się rejestrowali dla wszystkich chorych - mówi.
Akcja rejestracji potencjalnych dawców szpiku odbywa się w Galerii Pomorskiej. Potrwa do 20. Więcej w relacji Tatiany Adonis - poniżej.