Nie ma wody w całym Inowrocławiu. Tak będzie co najmniej kilka godzin

2026-04-26, 10:12 Marcin Glapiak/DW

Do awarii doszło przy ulicy Szymborskiej/ Fot. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Inowrocławiu

Poważna awaria głównej magistrali wodociągowej w Inowrocławiu. Wstrzymano dostawy wody w całym mieście. Trwają prace naprawcze.

Problem pojawił się przy ulicy Szymborskiej, na głównej magistrali wodociągowej zasilającej całe miasto. Służby pracują nad usunięciem uszkodzenia i przywróceniem zasilania. Może to jednak potrwać kilka godzin.



