Ćwiczyli slalom, dynamiczne zakręty i zmianę toru. Kujawsko-pomorscy policjanci na motorach [wideo]

2026-04-25, 19:40  Redakcja/KB
Policjanci z kujawsko-pomorskiej „drogówki” doskonalili umiejętność jazdy motocyklem/fot. Policja/archiwum

Policjanci z kujawsko-pomorskiej „drogówki” doskonalili umiejętność jazdy motocyklem. Na zamkniętym terenie „Kartodromu PZMot” przy ul. Fordońskiej, trenowali różne techniki jazdy, awaryjne hamowanie, omijanie przeszkód, dynamiczne pokonywanie zakrętów oraz szybką zmianę toru jazdy.

Codziennie na drogi województwa kujawsko-pomorskiego wyjeżdża około trzydziestu policjantów na motocyklach. Te pojazdy w Policji stanowią istotne wsparcie dla służby w ruchu drogowym. Duża mobilność i skuteczność jednośladów pozwala osiągać wymierne efekty w zwalczaniu „piractwa drogowego”.

W czwartek funkcjonariusze z Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Bydgoszczy po raz kolejny przeprowadzili warsztaty doskonalące z zakresu techniki jazdy motocyklem dla policjantów ruchu drogowego, którzy pełnią służbę na jednośladach.

Podczas zajęć, które odbyły się na terenie „Kartodromu PZMot” przy ul. Fordońskiej w Bydgoszczy, uczestnicy szkolenia ćwiczyli różne elementy techniki jazdy, tj.:

  • jazdę slalomem miedzy pachołkami,
  • szybką zmianę toru jazdy,
  • awaryjne hamowanie,
  • omijanie przeszkód oraz
  • dynamiczne pokonywanie zakrętów.
W szkoleniu uczestniczyło 26 policjantów ruchu drogowego, którzy na co dzień pełnią służbę na motocyklach służbowych. Ci funkcjonariusze przyznają, że jazda na dwóch kółkach to nie tylko obowiązek, to również pasja. To jest służba dla pasjonatów, dla osób, które kochają motocykle i lubią nimi jeździć.
W ramach współpracy zaprzyjaźnionych służb, w szkoleniu wzięło udział również dwóch inspektorów Żandarmerii Wojskowej.


Bydgoszcz

Region

Transmisja z udziałem gwiazd Na liczniku ponad 53 miliony zł dla dzieci chorych na raka

Transmisja z udziałem gwiazd! Na liczniku ponad 53 miliony zł dla dzieci chorych na raka
2026-04-25, 19:12

2026-04-25, 19:12
W Nowych Krąplewicach odnaleziono ludzkie szczątki. Czy to Franciszek Piątkowski

W Nowych Krąplewicach odnaleziono ludzkie szczątki. Czy to Franciszek Piątkowski?

2026-04-25, 18:40
Kłęby dymu nad lasem. Płonęło poszycie w pobliżu węzła Stryszek pod Bydgoszczą [aktualizacja]

Kłęby dymu nad lasem. Płonęło poszycie w pobliżu węzła Stryszek pod Bydgoszczą [aktualizacja]

2026-04-25, 18:28
Obraźliwy komentarz toruńskiego działacza pod postem o śmierci posła Litewki. Policja bada sprawę

Obraźliwy komentarz toruńskiego działacza pod postem o śmierci posła Litewki. Policja bada sprawę

2026-04-25, 17:00
Spotkania z katem, zakonnikiem, kramarką czy trędowatą. Niezwykły festiwal w Toruniu [zdjęcia]

Spotkania z katem, zakonnikiem, kramarką czy trędowatą. Niezwykły festiwal w Toruniu [zdjęcia]

2026-04-25, 16:00
W tym niechlubnym konkursie wygrała muszla klozetowa. Sprzątanie rzeki Noteci [zdjęcia]

W tym niechlubnym konkursie wygrała muszla klozetowa. Sprzątanie rzeki Noteci [zdjęcia]

2026-04-25, 14:45
Zderzenie dwóch aut koło Solca Kujawskiego. W jednym podróżowało 8-letnie dziecko [zdjęcia]

Zderzenie dwóch aut koło Solca Kujawskiego. W jednym podróżowało 8-letnie dziecko [zdjęcia]

2026-04-25, 13:30
Terenowe filie uczelni, ulgi podatkowe, pomoc socjalna. Parlament Młodych obraduje w Bydgoszczy

Terenowe filie uczelni, ulgi podatkowe, pomoc socjalna. Parlament Młodych obraduje w Bydgoszczy

2026-04-25, 13:30
Pożar w lesie we Włocławku. Prawie półtora hektara ściółki poszło z dymem [zdjęcia]

Pożar w lesie we Włocławku. Prawie półtora hektara ściółki poszło z dymem [zdjęcia]

2026-04-25, 12:46

Najczęściej czytane

Archiwum

kwiecień 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
3031010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930010203
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę