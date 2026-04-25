Ćwiczyli slalom, dynamiczne zakręty i zmianę toru. Kujawsko-pomorscy policjanci na motorach [wideo]

Policjanci z kujawsko-pomorskiej „drogówki” doskonalili umiejętność jazdy motocyklem. Na zamkniętym terenie „Kartodromu PZMot” przy ul. Fordońskiej, trenowali różne techniki jazdy, awaryjne hamowanie, omijanie przeszkód, dynamiczne pokonywanie zakrętów oraz szybką zmianę toru jazdy.

Codziennie na drogi województwa kujawsko-pomorskiego wyjeżdża około trzydziestu policjantów na motocyklach. Te pojazdy w Policji stanowią istotne wsparcie dla służby w ruchu drogowym. Duża mobilność i skuteczność jednośladów pozwala osiągać wymierne efekty w zwalczaniu „piractwa drogowego”.



W czwartek funkcjonariusze z Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Bydgoszczy po raz kolejny przeprowadzili warsztaty doskonalące z zakresu techniki jazdy motocyklem dla policjantów ruchu drogowego, którzy pełnią służbę na jednośladach.



Podczas zajęć, które odbyły się na terenie „Kartodromu PZMot” przy ul. Fordońskiej w Bydgoszczy, uczestnicy szkolenia ćwiczyli różne elementy techniki jazdy, tj.:



jazdę slalomem miedzy pachołkami,

szybką zmianę toru jazdy,

awaryjne hamowanie,

omijanie przeszkód oraz

dynamiczne pokonywanie zakrętów.

W szkoleniu uczestniczyło 26 policjantów ruchu drogowego, którzy na co dzień pełnią służbę na motocyklach służbowych.