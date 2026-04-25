Transmisja z udziałem gwiazd! Na liczniku ponad 53 miliony zł dla dzieci chorych na raka

Diss to utwór pt. „Ciągle tu jestem" nagrany przez rapera Bedoesa z chorą na nowotwór 11-letnią Mają

Influencer i tiktoker Łatwogang od tygodnia prowadzi na You Tubie transmisję pod hasłem: „Słucham 9 dni dissu na raka, żeby pomóc dzieciom z Fundacji Cancer Fighters". Diss to utwór pt. „Ciągle tu jestem" nagrany przez rapera Bedoesa z chorą na nowotwór 11-letnią Maję. Płynie muzyka, a za nią wielkie pieniądze.

YouTuber w rozmowie z TVP Info mówi, że akcja przerosła jego oczekiwania:





- Uważałem, że zbierzemy od około 200 tysięcy do około pół miliona złotych. Uważałem, że taki jest potencjał tej transmisji. Uważałem, że to będzie wielki sukces, że robimy to dla dzieciaków, że pomożemy. To, co się stało, w ogóle jest czymś niesamowitym - mówił pochodzący z Bydgoszczy raper Bedoes.





Podczas transmisji pojawili się między innymi Doda, Robert Lewandowski i Cezary Pazura, a popularne influencerki Kasix i Maffashion w geście solidarności z chorującymi dziećmi zgoliły włosy.





„Ciągle tutaj jestem” to diss na raka nagrany przez chorującą na nowotwór Maję i rapera Bedoesa 2115. Po jego wykonaniu ruszyła lawina dobra. Influencer i tiktoker Łatwogang słucha go wraz ze swoimi gośćmi już od tygodnia.

Początkowo chodziło o zebranie pół miliona złotych, ale akcja zaczęła się rozrastać, a pieniędzy przybywało. W mieszkaniu Łatwoganga pojawiali się kolejni goście - między innymi Doda czy Bedoes 2115.

Na dwa dni przed zakończeniem akcji, czyli w sobotę, zebrana kwota przekroczyła 37 milionów złotych.