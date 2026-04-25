Kłęby dymu nad lasem. Płonęło poszycie w pobliżu węzła Stryszek pod Bydgoszczą [aktualizacja]

Do dwóch pożarów wyjeżdżali w sobotę kujawsko-pomorscy strażacy
Jak przekazali PR PiK strażacy z KW PSP Toruń, ogień objął około 1200 metrów ściółki leśnej. Około godziny 17:00 pożar był już opanowany. Na miejscu pracowało 7 strażackich zastępów i samolot gaśniczy.
Strażacy opanowali pożar ściółki leśnej, który wybuchł w sobotę po południu przy drodze ekspresowej S10 w pobliżu węzła w Stryszku koło Bydgoszczy. W akcji gaśniczej wzięły udział dwa samoloty - poinformowała rzeczniczka Komendy Wojewódzkiej PSP w Toruniu st. bryg. Małgorzata Jarocka-Krzemkowska.
Pożar został opanowany, ale dogaszenie ognia potrwa jeszcze kilka godzin.
Pożar spowodował silne zadymienie widoczne z dużej odległości. Spłonęło około 1200 m kw. ściółki leśnej, ale strażakom dość szybko udało się zapobiec rozprzestrzenianiu się ognia na większy obszar. Nie było konieczności wstrzymywania ruchu drogowego.
St. bryg. Jarocka-Krzemkowska podkreśliła, że w lasach jest bardzo sucho, co sprzyja powstawaniu pożarów.
W akcji wzięło udział siedem zastępów strażaków - pięć bezpośrednio zaangażowanych w gaszenie pożaru i dwa dowożące wodę. Z powietrza ogień wodą gasiły dwa samoloty Dromadery.
To już drugi pożar lasu w regionie w sobotę.
Przypomnijmy, do południa zapaliło się poszycie na terenie lasów państwowych w rejonie osiedla Michelin we Włocławku, za zakładem ANWIS. Działania gaśnicze prowadzone był z wykorzystaniem 13 pojazdów straży pożarnej. Spłonęło 1,5 hektara ściółki leśnej.
