Kłęby dymu nad lasem. Płonęło poszycie w pobliżu węzła Stryszek pod Bydgoszczą [aktualizacja]

Jak przekazali PR PiK strażacy z KW PSP Toruń, ogień objął około 1200 metrów ściółki leśnej. Około godziny 17:00 pożar był już opanowany. Na miejscu pracowało 7 strażackich zastępów i samolot gaśniczy.

Strażacy opanowali pożar ściółki leśnej, który wybuchł w sobotę po południu przy drodze ekspresowej S10 w pobliżu węzła w Stryszku koło Bydgoszczy. W akcji gaśniczej wzięły udział dwa samoloty - poinformowała rzeczniczka Komendy Wojewódzkiej PSP w Toruniu st. bryg. Małgorzata Jarocka-Krzemkowska.

Pożar został opanowany, ale dogaszenie ognia potrwa jeszcze kilka godzin.





Pożar spowodował silne zadymienie widoczne z dużej odległości. Spłonęło około 1200 m kw. ściółki leśnej, ale strażakom dość szybko udało się zapobiec rozprzestrzenianiu się ognia na większy obszar. Nie było konieczności wstrzymywania ruchu drogowego.





St. bryg. Jarocka-Krzemkowska podkreśliła, że w lasach jest bardzo sucho, co sprzyja powstawaniu pożarów.

W akcji wzięło udział siedem zastępów strażaków - pięć bezpośrednio zaangażowanych w gaszenie pożaru i dwa dowożące wodę. Z powietrza ogień wodą gasiły dwa samoloty Dromadery.