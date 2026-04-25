2026-04-25, 18:40 Marcin Doliński/KB

W Nowych Krąplewicach odnaleziono ludzkie szczątki. Czy to Franciszek Piątkowski/fot. Marcin Doliński

W Borach Tucholskich trwały poszukiwania miejsca pochówku bohatera - Franciszka Piątkowskiego, zamordowanego w październiku 1939 roku przez Niemców. W sobotę po południu w lesie odnaleziono szczątki i list w butelce. Nasz reporter Marcin Doliński był na miejscu i zna szczegóły.

- Udało się, jest to nasz wielki sukces, ale też i sukces rodzin, które czekają na tych zamordowanych, ponieważ nikt nie może domknąć swojej historii , nikt nie może postawić kropki nad „i”, jeżeli tego swojego bliskiego nie pochowa, jeżeli nie będzie miał go na cmentarzu - mówi Marcin Sochoń, wiceprezes Stowarzyszenia Wizna 1939. - Będziemy badać, czy to jest Franciszek, czy nie . Będziemy badać, kto to jest w ogóle, bo to też jest nasz obowiązek, żeby po pierwsze to odnaleźć, a po drugie wykonać badania.





Poszukiwania trwały długo. Powstał film „Las Tajemnic”. Franciszek Piątkowski był jednym z jego bohaterów. - Czuję się, można powiedzieć, w jakimś sensie spełniony. Udało się. Czułem, że to się uda. Miejmy nadzieję, że postawiliśmy tę kropkę nad „i” dla całej rodziny, że w końcu Franciszek wróci tam, gdzie powinien wrócić, gdzie jego ojciec pragnął . Rodzinna opowieść była przekazywana z pokolenia na pokolenie. Pani Maria w końcu, jako ostatnia już siostra, będzie mogła swojego pierwszego brata pochować - mówił Kazimierz Woźniak, prezes Fundacji Ocalić Pamięć.





Teraz ze znalezionych szczątków zostanie pobrane DNA, a butelka z listem musi być otwarta w warunkach laboratoryjnych.