W Nowych Krąplewicach odnaleziono ludzkie szczątki. Czy to Franciszek Piątkowski?

2026-04-25, 18:40  Marcin Doliński/KB
W Nowych Krąplewicach odnaleziono ludzkie szczątki. Czy to Franciszek Piątkowski/fot. Marcin Doliński

W Nowych Krąplewicach odnaleziono ludzkie szczątki. Czy to Franciszek Piątkowski/fot. Marcin Doliński

W Borach Tucholskich trwały poszukiwania miejsca pochówku bohatera - Franciszka Piątkowskiego, zamordowanego w październiku 1939 roku przez Niemców. W sobotę po południu w lesie odnaleziono szczątki i list w butelce. Nasz reporter Marcin Doliński był na miejscu i zna szczegóły.

- Udało się, jest to nasz wielki sukces, ale też i sukces rodzin, które czekają na tych zamordowanych, ponieważ nikt nie może domknąć swojej historii, nikt nie może postawić kropki nad „i”, jeżeli tego swojego bliskiego nie pochowa, jeżeli nie będzie miał go na cmentarzu - mówi Marcin Sochoń, wiceprezes Stowarzyszenia Wizna 1939. - Będziemy badać, czy to jest Franciszek, czy nie. Będziemy badać, kto to jest w ogóle, bo to też jest nasz obowiązek, żeby po pierwsze to odnaleźć, a po drugie wykonać badania.

Poszukiwania trwały długo. Powstał film „Las Tajemnic”. Franciszek Piątkowski był jednym z jego bohaterów. - Czuję się, można powiedzieć, w jakimś sensie spełniony. Udało się. Czułem, że to się uda. Miejmy nadzieję, że postawiliśmy tę kropkę nad „i” dla całej rodziny, że w końcu Franciszek wróci tam, gdzie powinien wrócić, gdzie jego ojciec pragnął. Rodzinna opowieść była przekazywana z pokolenia na pokolenie. Pani Maria w końcu, jako ostatnia już siostra, będzie mogła swojego pierwszego brata pochować - mówił Kazimierz Woźniak, prezes Fundacji Ocalić Pamięć.

  • Teraz ze znalezionych szczątków zostanie pobrane DNA, a butelka z listem musi być otwarta w warunkach laboratoryjnych.

Relacja Marcina Dolińskiego

W sobotę po południu w lesie odnaleziono szczątki i list w butelce/fot. Marcin Doliński

Ćwiczyli slalom, dynamiczne zakręty i zmianę toru. Kujawsko-pomorscy policjanci na motorach [wideo]

Ćwiczyli slalom, dynamiczne zakręty i zmianę toru. Kujawsko-pomorscy policjanci na motorach [wideo]

2026-04-25, 19:40
Transmisja z udziałem gwiazd Na liczniku ponad 53 miliony zł dla dzieci chorych na raka

Transmisja z udziałem gwiazd! Na liczniku ponad 53 miliony zł dla dzieci chorych na raka

2026-04-25, 19:12
Kłęby dymu nad lasem. Płonęło poszycie w pobliżu węzła Stryszek pod Bydgoszczą [aktualizacja]

Kłęby dymu nad lasem. Płonęło poszycie w pobliżu węzła Stryszek pod Bydgoszczą [aktualizacja]

2026-04-25, 18:28
Obraźliwy komentarz toruńskiego działacza pod postem o śmierci posła Litewki. Policja bada sprawę

Obraźliwy komentarz toruńskiego działacza pod postem o śmierci posła Litewki. Policja bada sprawę

2026-04-25, 17:00
Spotkania z katem, zakonnikiem, kramarką czy trędowatą. Niezwykły festiwal w Toruniu [zdjęcia]

Spotkania z katem, zakonnikiem, kramarką czy trędowatą. Niezwykły festiwal w Toruniu [zdjęcia]

2026-04-25, 16:00
W tym niechlubnym konkursie wygrała muszla klozetowa. Sprzątanie rzeki Noteci [zdjęcia]

W tym niechlubnym konkursie wygrała muszla klozetowa. Sprzątanie rzeki Noteci [zdjęcia]

2026-04-25, 14:45
Zderzenie dwóch aut koło Solca Kujawskiego. W jednym podróżowało 8-letnie dziecko [zdjęcia]

Zderzenie dwóch aut koło Solca Kujawskiego. W jednym podróżowało 8-letnie dziecko [zdjęcia]

2026-04-25, 13:30
Terenowe filie uczelni, ulgi podatkowe, pomoc socjalna. Parlament Młodych obraduje w Bydgoszczy

Terenowe filie uczelni, ulgi podatkowe, pomoc socjalna. Parlament Młodych obraduje w Bydgoszczy

2026-04-25, 13:30
Pożar w lesie we Włocławku. Prawie półtora hektara ściółki poszło z dymem [zdjęcia]

Pożar w lesie we Włocławku. Prawie półtora hektara ściółki poszło z dymem [zdjęcia]

2026-04-25, 12:46

