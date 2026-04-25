Spotkania z katem, zakonnikiem, kramarką czy trędowatą. Niezwykły festiwal w Toruniu [zdjęcia]

2026-04-25, 16:00 Michał Zaręba/KB

Pokaz „Historyczna codzienność" zorganizowano w z okazji 24. Festiwalu Nauki i Sztuki/fot. Michał Zaręba

- to wszystko czekało na turystów i mieszańców na Rynku Staromiejskim w Toruniu. Pokaz „Historyczna codzienność" zorganizowano w z okazji 24. Festiwalu Nauki i Sztuki.

– Rekonstruuję średniowieczną trędowatą – mówiła jedna z uczestniczek historycznej prezentacji. – Osobę zapomnianą przez Boga i ludzi. Trąd w średniowieczu był jedną z najbardziej marginalizowanych chorób. Trędowaci nie mieli wstępu do miasta. Mieszkali w specjalnych koloniach zwanych leprozoriami. Byli przeganiani, obrzucani wszystkim, czym się dało. Trąd miał być karą za grzechy...





– Stoisko bankierskie . U mnie można pożyczyć pieniądze na procent, nadal wysoki, ale wciąż niższy niż u innych bankierów...





„Ciągłość i zmiana" – pod tym hasłem odbywa się 24. Festiwal Nauki i Sztuki w Toruniu. Organizatorami imprezy są Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Urząd Miasta i Towarzystwo Naukowe w Toruniu. Na uczestników czeka blisko 150 imprez w pięciu strefach oraz 21 blokach tematycznych. Wydarzenia są bezpłatne, na część obowiązują zapisy. Program jest TUTAJ