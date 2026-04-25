Zderzenie dwóch aut koło Solca Kujawskiego. W jednym podróżowało 8-letnie dziecko [zdjęcia]

W sobotę około godz. 12:00, na 292. kilometrze drogi krajowej nr 10 doszło do zdarzenia drogowego, w którym zderzyły się dwa samochody osobowe/fot. OSP Solec Kujawski

W sobotę około godz. 12:00, na 292. kilometrze drogi krajowej nr 10 doszło do zdarzenia drogowego, w którym zderzyły się dwa samochody osobowe. Pojazdami podróżowały trzy osoby, w tym 8-letnie dziecko.

Jako pierwsi na miejsce przybyli strażacy z Solca Kujawskiego, którzy zabezpieczyli teren oraz zajęli się dzieckiem.

Jedna z druhen wręczyła dziecku pluszaka-ratownika i zapewniła mu wsparcie psychiczne, pomagając je uspokoić i poczuć się bezpieczniej. Następnie dziecko zostało przekazane wezwanym na miejsce zespołowi ratownictwa medycznego.



Strażacy wprowadzili ruch wahadłowy, co częściowo zmniejszyło utrudnienia, choć w miejscu zdarzenia utworzył się korek. Działania prowadzono wspólnie ze strażakami z PSP w Bydgoszczy, zespołem ratownictwa medycznego oraz policją.



