Pożar w lesie we Włocławku. Prawie półtora hektara ściółki poszło z dymem [zdjęcia]

2026-04-25, 12:46

Pożar lasu we Włocławku/fot. KM PSP Włocławek

Kilkanaście zastępów strażaków walczyło z pożarem lasu we Włocławku. Ogniem objęte zostało niemal półtora hektara poszycia leśnego. Mogło dojść do podpalenia.

- Na miejscu mieliśmy 13 samochodów strażackich i oczywiście jednostki lotniczej Straży Pożarnej. Spaliło się około 1,4 hektara poszycia leśnego - przekazał PR PiK bryg. Mariusz Bladoszewski, rzecznik włocławskich strażaków.



Aktualnie trwa dogaszanie pożaru, którego przyczyny ustalać będzie policja. Strażacy nie wykluczają podpalenia.



