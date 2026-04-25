Terenowe filie uczelni, ulgi podatkowe, pomoc socjalna. Parlament Młodych obraduje w Bydgoszczy

2026-04-25, 13:30 Tatiana Adonis/KB

W Bydgoszczy obraduje Parlament Młodych Rzeczpospolitej Polskiej/fot. Tatiana Adonis

Chcą, by rządzący ich słuchali, ale przede wszystkim, by wdrażali ich pomysły w życie - w Bydgoszczy obraduje Parlament Młodych Rzeczpospolitej Polskiej. Hasło przewodnie spotkania w Urzędzie Wojewódzkim to kryzys demograficzny i wyludnianie małych miast.

Młodzi dyskutują nad tym, jak kształtować politykę rodzinną i społeczną, by zatrzymać ten proces.

- Wyludnianie się mniejszych ośrodków to dość naturalny proces urbanizacji, aczkolwiek musimy zatrzymywać młodych ludzi, zwłaszcza w tych regionach prowincjonalnych. Są takie pomysły, jak na przykład tworzenie filii uczelni na prowincji czy decentralizacja urzędów...



- Szacuje się, że do 2050 roku Polaków będzie mniej, a co za tym idzie – uszczuplony zostanie nasz kapitał ludzki rzutujący na gospodarkę. Uważam, że przede wszystkim powinniśmy zainwestować w kwestie dotyczące jednak udogodnień socjalno-społecznych...



- Zaproponowaliśmy ulgi podatkowe dla rodzin zamieszkujących na terenach wiejskich, czyli w małych ośrodkach. Ponadto tworzenie międzygminnych i gminnych stref inwestycyjnych, aby wspierać tworzenie miejsc pracy na terenach małych ośrodków.



- To też jest ważne, nawet jeśli projekt nie zostanie zrealizowany, to warto, żeby powstał i żeby pokazać, że my też mamy pomysły, też chcemy się zaangażować i też chcemy coś zmienić - mówili młodzi parlamentarzyści.





Parlament Młodych Rzeczypospolitej Polskiej to inicjatywa apolityczna, organizowana przez zaangażowaną społecznie młodzież. W jego skład wchodzi około 100 osób. Młodzi debatują nad ważnymi społecznie tematami i tworzą uchwały.