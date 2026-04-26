Duża zmiana przy ul. Focha w Bydgoszczy. Przy operze powstanie kolejne przejście dla pieszych

Przystanek w Bydgoszczy przy ul. Focha - za operą w kierunku Ronda Jagiellonów. Ma powstać jeszcze jeden przystanek, tuż przy wyjeździe z IV kręgu Opery Nova/fot. bydgoszcz.pl/archiwum

Jak zapowiadają bydgoscy drogowcy, nowe przejście dla pieszych przez ul. Marszałka F. Focha ma poprawić bezpieczeństwo użytkowników ruchu, usprawnić przekraczanie tej ruchliwej ulicy oraz ułatwić wyjazd z budowanego parkingu pod IV kręgiem Opery Nova. Przetarg już został ogłoszony.

Jak czytamy w Komunikacie Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej, wnioski w sprawie organizacji ruchu na tym skrzyżowaniu kierowane były przez Operę Nova. O utworzenie dodatkowego przejścia dla pieszych apelowały wcześniej stowarzyszenia mieszkańców.



W ramach prac wyremontowany zostanie również chodnik wzdłuż ulicy Marszałka F. Focha, prowadzący od ul. Karmelickiej do wejścia do opery.

Wykonawca na wybudowanie sygnalizacji będzie miał około czterech miesięcy od podpisania umowy. Prace związane z budową sygnalizacji świetlnej powinny więc zakończyć się latem.





żr. ZDMiKP