Duża zmiana przy ul. Focha w Bydgoszczy. Przy operze powstanie kolejne przejście dla pieszych

2026-04-26, 11:15  Redakcja/KB
Przystanek w Bydgoszczy przy ul. Focha - za operą w kierunku Ronda Jagiellonów. Ma powstać jeszcze jeden przystanek, tuż przy wyjeździe z IV kręgu Opery Nova/fot. bydgoszcz.pl/archiwum

Jak zapowiadają bydgoscy drogowcy, nowe przejście dla pieszych przez ul. Marszałka F. Focha ma poprawić bezpieczeństwo użytkowników ruchu, usprawnić przekraczanie tej ruchliwej ulicy oraz ułatwić wyjazd z budowanego parkingu pod IV kręgiem Opery Nova. Przetarg już został ogłoszony.

Jak czytamy w Komunikacie Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej, wnioski w sprawie organizacji ruchu na tym skrzyżowaniu kierowane były przez Operę Nova. O utworzenie dodatkowego przejścia dla pieszych apelowały wcześniej stowarzyszenia mieszkańców.

W ramach prac wyremontowany zostanie również chodnik wzdłuż ulicy Marszałka F. Focha, prowadzący od ul. Karmelickiej do wejścia do opery.
Wykonawca na wybudowanie sygnalizacji będzie miał około czterech miesięcy od podpisania umowy. Prace związane z budową sygnalizacji świetlnej powinny więc zakończyć się latem.


żr. ZDMiKP

Bydgoszcz

Region

Transmisja z udziałem gwiazd Na liczniku kilkadziesiąt milionów zł dla dzieci chorych na raka [wideo]

Transmisja z udziałem gwiazd! Na liczniku kilkadziesiąt milionów zł dla dzieci chorych na raka [wideo]

2026-04-26, 11:08
Nie ma wody w całym Inowrocławiu. Tak będzie co najmniej kilka godzin

Nie ma wody w całym Inowrocławiu. Tak będzie co najmniej kilka godzin

2026-04-26, 10:12
Fizyk z UMK 40 lat po Czarnobylu: Atom jest bezpiecznym i stabilnym źródłem energii

Fizyk z UMK 40 lat po Czarnobylu: Atom jest bezpiecznym i stabilnym źródłem energii

2026-04-26, 08:00
Pamiętają głód, insekty i polowania na ludzi. Rocznica wyzwolenia obozu w Potulicach [zdjęcia]

Pamiętają głód, insekty i polowania na ludzi. Rocznica wyzwolenia obozu w Potulicach [zdjęcia]

2026-04-25, 20:00
Ćwiczyli slalom, dynamiczne zakręty i zmianę toru. Kujawsko-pomorscy policjanci na motorach [wideo]

Ćwiczyli slalom, dynamiczne zakręty i zmianę toru. Kujawsko-pomorscy policjanci na motorach [wideo]

2026-04-25, 19:40
W Nowych Krąplewicach odnaleziono ludzkie szczątki. Czy to Franciszek Piątkowski

W Nowych Krąplewicach odnaleziono ludzkie szczątki. Czy to Franciszek Piątkowski?

2026-04-25, 18:40
Kłęby dymu nad lasem. Płonęło poszycie w pobliżu węzła Stryszek pod Bydgoszczą [aktualizacja]

Kłęby dymu nad lasem. Płonęło poszycie w pobliżu węzła Stryszek pod Bydgoszczą [aktualizacja]

2026-04-25, 18:28
Obraźliwy komentarz toruńskiego działacza pod postem o śmierci posła Litewki. Policja bada sprawę

Obraźliwy komentarz toruńskiego działacza pod postem o śmierci posła Litewki. Policja bada sprawę

2026-04-25, 17:00
Spotkania z katem, zakonnikiem, kramarką czy trędowatą. Niezwykły festiwal w Toruniu [zdjęcia]

Spotkania z katem, zakonnikiem, kramarką czy trędowatą. Niezwykły festiwal w Toruniu [zdjęcia]

2026-04-25, 16:00

Najczęściej czytane

Archiwum

kwiecień 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
3031010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930010203
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę